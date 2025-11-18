Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 18/11/2025 - XSVT 18/11

XSVT 18/11. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 18/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 18/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 18/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 18/11/2025 - XS đài Vũng Tàu thứ Ba ngày 18/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (gồm 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (gồm 5 số): 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (gồm 5 số): 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (gồm 5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (gồm 5 số): 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (gồm 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (gồm 4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (gồm 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (gồm 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Nếu vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Nếu vé trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 18/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.