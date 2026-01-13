+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
BHXH một lần: Điều kiện hưởng và cách tính mức nhận mới nhất
(VTC News) -
Người lao động được hưởng BHXH một lần trong những trường hợp nào, mức hưởng được tính ra sao theo số năm đóng và thời điểm đóng BHXH?
Hoàng Thọ
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
BHXH một lần: Điều kiện hưởng và cách tính mức nhận mới nhất
10:00 13/01/2026
Kinh tế
Woori Bank Việt Nam ra mắt thẻ tín dụng cao cấp với vạn ưu đãi đặc quyền
10:00 13/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Neymar khoe bộ sưu tập siêu xe và máy bay 'Batman' trị giá 1.700 tỷ đồng
09:47 13/01/2026
Sao và xe
Những thách thức với kinh tế xanh của Trung Quốc năm 2026
09:45 13/01/2026
Kinh tế xanh
U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng, truyền thông Đông Nam Á sửng sốt
09:40 13/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Công nghệ 13/1: Apple bắt tay Google, Meta bổ nhiệm cựu quan chức chính phủ Mỹ
09:35 13/01/2026
Khoa học - Công nghệ
Đối thủ nhảy múa chung vui, cảm ơn U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Xê Út
09:09 13/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Người đàn ông nhập viện với bàn tay kẹt cứng trong máy xay thịt
09:03 13/01/2026
Tin tức
4 tiêu chí tuyển chọn phi tần của các hoàng đế Trung Quốc
09:00 13/01/2026
Chuyện bốn phương
Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án NOXH thuộc KĐT mới ở Bắc Ninh
08:52 13/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
6 thực phẩm giàu kẽm không phải thịt đỏ
08:45 13/01/2026
Dinh dưỡng
Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 mới nhất hôm nay: U23 Việt Nam vào tứ kết
08:18 13/01/2026
Lịch bóng đá
Cập nhật bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất: U23 Việt Nam đứng đầu
08:18 13/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Đình Bắc nhận chỉ thị riêng, U23 Việt Nam ghi bàn đúng bài của HLV Kim Sang-sik
08:14 13/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Kinh hãi quy trình sản xuất 800 tấn mì 'ngậm' hóa chất
08:13 13/01/2026
VTC NEWS TV
Hiệp hội khoáng nóng Việt Nam chính thức được thành lập
08:00 13/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Robot AI cắt tóc, rửa bát, làm tri kỷ với con người
08:00 13/01/2026
Tech360
Xúc động khoảnh khắc người cha chống nạng tiễn biệt con trai trước khi hiến tạng
07:57 13/01/2026
Tin tức
Hạ Nghị sĩ Mỹ trình dự luật sáp nhập Greenland
07:46 13/01/2026
Thời sự quốc tế
Chấm điểm U23 Việt Nam: Đình Bắc xuất sắc nhất trận vẫn xếp sau 1 cầu thủ
07:46 13/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Ông Trump tuyên bố áp thuế với các nước giao dịch với Iran
07:45 13/01/2026
Thế giới
Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình
07:38 13/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Người dân 'lên đồ' check-in vườn hoa Tết ở TP.HCM
07:30 13/01/2026
Giới trẻ
Mỹ nam gây sốt khi vào vai trung tá trong phim giờ vàng VTV
07:23 13/01/2026
Sao Việt
Ít ai biết, củ đậu rất ngon nhưng hạt củ đậu chứa chất độc cực nguy hiểm
07:16 13/01/2026
An toàn thực phẩm
U23 Việt Nam gặp đội nào ở tứ kết U23 châu Á 2026?
07:15 13/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Gia đình trái dấu tập 20: Bà Ánh đến gặp 'con rơi' của chồng
07:04 13/01/2026
Phim
Câu đố toán học 'ngược đời' làm khó cộng đồng mạng
07:02 13/01/2026
Hỏi - Đáp
Mệnh Mộc năm 2026 hợp màu gì?
07:00 13/01/2026
Gia đình
Trung Quốc dùng khoáng sản làm 'át chủ bài', Mỹ và đồng minh có thua thiệt?
07:00 13/01/2026
VTC NEWS TV