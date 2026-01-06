Đóng

Giám đốc doanh nghiệp có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hay không?

Theo Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025, giám đốc doanh nghiệp dù có hưởng lương hay không đều thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

