Dự báo thời tiết ngày 5/2: Bắc Bộ nắng 24°C trước khi đón không khí lạnh mạnh

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/2/2026

Ngày 5/2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ dao động 14-19°C, vùng núi có nơi rét đậm dưới 14°C, nhiệt độ thấp nhất ở Thanh Hoá đến TP Huế phổ biến 17-20°C.

Đến trưa chiều, các khu vực này trời nắng, nhiệt độ tăng lên cao nhất 21-25°C.

Ngày 5/2, miền Bắc nắng với nhiệt độ cao nhất 21-24°C. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

TP Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, cao nhất 22-24°C.

Từ ngày 7/2, tác động của đợt không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm, trời chuyển rét cả ngày. Trong đó, từ 8-9/2, khu vực này khả năng rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Ngoài ra, thời tiết các khu vực khác trên cả nước trong ngày 5/2 không có nhiều biến động so với những ngày trước đó khi xuất hiện mưa rào ở một vài nơi, chủ yếu vào buổi đêm, ban ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/2/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, Lai Châu và Điện Biên 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.