Dàn sao U23 Việt Nam được thưởng nhiều xe máy giá gần 1 tỷ đồng

Trong lễ trao thưởng sáng nay (4/2) tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 23 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam cùng huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik nhận mỗi người một chiếc xe máy. Tổng giá trị quà thưởng lên đến gần 1 tỷ đồng. Xe của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik có giá cao hơn xe mà học trò nhận được.

Đây là phần quà đến từ công ty Yamaha Motor Việt Nam - Nhà tài trợ chính Giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc. Lễ trao thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam đoạt huy chương đồng giải U23 châu Á 2026 được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Ông Kim cùng các cầu thủ Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel), Lê Văn Hà (Hà Nội FC), Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND) tham dự lễ trao thưởng.

Khuất Văn Khang hào hứng với phần thưởng mới.

Được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng U23 Việt Nam khởi đầu vòng chung kết U23 châu Á bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Khuất Văn Khang và đồng đội tiếp tục vượt qua U23 Kyrgyzstan 2-1 và U23 Saudi Arabia 1-0 để giành quyền vào tứ kết với ngôi nhất bảng A.

Đối đầu U23 UAE trong trận đấu kéo dài 120 phút, Đình Bắc và đồng đội ghi 3 bàn để đánh bại đối thủ với tỉ số 3-2 để giành vé vào bán kết. Dù không thể góp mặt ở chung kết sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc, nhưng U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu để mang về tấm huy chương đồng.

Với 10 bàn thắng sau 6 trận đấu, U23 Việt Nam sở hữu hàng công hiệu quả thứ hai tại giải, chỉ xếp sau đương kim vô địch U23 Nhật Bản với 16 bàn. Thành tích này cao hơn nhiều đội bóng được đánh giá mạnh như U23 Hàn Quốc (8 bàn), U23 Australia, U23 Jordan và U23 UAE (5 bàn).

Về mặt cá nhân, Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho U23 Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 ghi 4 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới của giải.