Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong 195 phút

Ngày 4/2, Ban Tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng thông tin về phương án tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực (QDA) phục vụ tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng khối các trường quân đội từ năm 2026, với cấu trúc đề thi mới nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh.

Theo Ban Tuyển sinh Quân sự, kỳ thi QDA được tổ chức một đợt vào tuần thứ ba của tháng 6/2026, sau khi thí sinh hoàn thành Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Lịch thi có thể được điều chỉnh theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và sẽ được thông báo trước ít nhất một tháng cho thí sinh.

Kỳ thi được tổ chức tại ba địa điểm đại diện cho ba miền Bắc – Trung – Nam gồm: Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai). Tùy theo nhu cầu đăng ký, các năm tiếp theo có thể mở rộng thêm điểm thi.

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tuyển sinh các trường quân đội từ năm 2026. (Ảnh minh họa)

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực

Bài thi đánh giá năng lực do Ban Tuyển sinh Quân sự phối hợp tổ chức trong 195 phút, được xây dựng để đánh giá năng lực cốt lõi của thí sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tổng điểm tối đa là 150 điểm, gồm ba phần chính:

1. Toán học và xử lý số liệu / tư duy định lượng (50 điểm):

- Gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm và một số câu hỏi điền đáp án, thời gian làm bài khoảng 80 phút.

2. Văn học – ngôn ngữ / tư duy định tính (50 điểm):

- Gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có các câu hỏi đơn lẻ và chùm câu liên quan ngữ cảnh, thời gian làm bài khoảng 55 phút.

3. Khoa học tự nhiên hoặc tiếng Anh (50 điểm):

- Thí sinh có thể chọn làm một trong hai nội dung:

• Khoa học tự nhiên với bốn tổ hợp lựa chọn gồm: Vật lý - Hóa học, Hóa học–Sinh học, Vật lý - Sinh học, Lịch sử - Địa lý;

• Tiếng Anh với 50 câu hỏi trắc nghiệm gồm phần từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và câu hỏi tình huống.

Thí sinh sẽ làm bài trực tiếp trên máy tính tại phòng thi đạt chuẩn, điểm bài thi được chấm tự động bằng phần mềm đánh giá năng lực. Kết quả thi được hiển thị ngay sau khi thí sinh kết thúc bài hoặc hết thời gian làm bài.

Cấu trúc chi tiết đề thi đánh giá năng lực QDA.

Phương thức tuyển sinh và điều kiện dự thi

Kết quả kỳ thi QDA được sử dụng làm một trong các phương thức xét tuyển vào các học viện, trường sĩ quan trong quân đội cùng với các phương thức xét tuyển khác như: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, xét tuyển dựa vào điểm thi Tốt nghiệp THPT, và xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM.

Đối tượng dự thi bao gồm học sinh đang học lớp 12 THPT hoặc tương đương, cũng như người đã tốt nghiệp THPT trong thời hạn quy định. Đồng thời, thí sinh phải tham gia sơ tuyển và được ban tuyển sinh quân sự địa phương hoặc đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Việc xây dựng kỳ thi đánh giá năng lực riêng với cấu trúc đề thi như trên nhằm mục tiêu đánh giá năng lực đa chiều của thí sinh, phù hợp với yêu cầu đào tạo chuyên sâu trong môi trường quân đội và bám sát chương trình học phổ thông mới.