Podcast: Tạ mộ cuối năm - Giữ đạo hiếu, người sống an lành
(VTC News) -
Khám phá ý nghĩa tạ mộ cuối năm trong văn hóa Việt, cách cải thiện tâm thế và giữ gìn đạo hiếu theo tinh thần Phật giáo.
Hoa Châu
Tin mới
Chụp X-quang, siêu âm đủ 6 phút mới được thanh toán: BHXH thông tin
22:10 04/02/2026
Tin tức
Podcast: Tạ mộ cuối năm - Giữ đạo hiếu, người sống an lành
22:05 04/02/2026
VTC NEWS TV
Bộ trưởng Lê Hoài Trung hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc
22:04 04/02/2026
Thời sự quốc tế
'Mỹ nhân phim giờ vàng VTV' Chang Mây xin lỗi vì vướng ồn ào đời tư
21:53 04/02/2026
Sao Việt
Thưởng Tết năm 2026 tăng 13% so với năm ngoái
21:36 04/02/2026
VTC NEWS TV
Podcast: Mẹo trả lời câu hỏi 'bao giờ cưới' trong ngày Tết
21:02 04/02/2026
Podcast VTC News
Xe tải tập lái tông vào thành cầu ở Ninh Bình, 2 người thương vong
21:01 04/02/2026
Tin nóng
'Chuyến xe mùa xuân' chở học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân về quê đón Tết
20:22 04/02/2026
Sống đẹp
Vụ tai nạn làm Trung tá CSGT Thái Nguyên tử vong: Thông tin mới nhất
20:17 04/02/2026
Tin nóng
Kết quả Công an Hà Nội vs Tampines Rovers, Cúp C1 Đông Nam Á mới nhất
20:15 04/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Thủ tướng đặt mục tiêu vận hành sàn giao dịch vàng trước 10/2
20:12 04/02/2026
Thị trường
Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Lào Cai
19:50 04/02/2026
Bản tin 113
Bình luận xúc phạm cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh, hai người bị xử lý
19:41 04/02/2026
Bản tin 113
Bộ Công an khuyến khích người dân phản ánh vi phạm giao thông dịp Tết qua VNeID
19:23 04/02/2026
Tin nóng
Ukraine và Nga chính thức bước vào vòng đàm phán hòa bình thứ hai
19:08 04/02/2026
Thời sự quốc tế
Khởi công Metro Bến Thành - Thủ Thiêm, cảng Cái Mép Hạ ngay sau Tết Bính Ngọ
18:59 04/02/2026
Đầu Tư
Thưởng Tết năm 2026 bình quân đạt 8,7 triệu đồng
18:52 04/02/2026
Tin nóng
Toàn cảnh đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine lần thứ 2 tại Abu Dhabi
18:46 04/02/2026
Thời sự quốc tế
Xác định đội bóng vô địch giải U19 nữ Quốc gia 2026
18:42 04/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Người trúng độc đắc hơn 257 tỷ đồng là doanh nhân tại TP.HCM
18:37 04/02/2026
Thị trường
Thực hư chuyện CLB Ninh Bình mua trụ cột U23 Việt Nam
18:34 04/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Lãnh đạo Bộ Y tế thông tin về việc gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định 46
18:31 04/02/2026
Tin nóng
Dàn sao U23 Việt Nam được thưởng nhiều xe máy giá gần 1 tỷ đồng
18:31 04/02/2026
Hậu trường
'Bà trùm' buôn lậu hơn nửa tấn vàng bị đề nghị từ 12 - 13 năm tù
18:12 04/02/2026
Pháp đình
Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong 195 phút
17:47 04/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Hành trình học cách 'buông nỗi sợ' của cô gái hai năm sống chung với ung thư
17:36 04/02/2026
Tin tức
Sẵn sàng điều chỉnh lại màu sơn chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa theo góp ý
17:21 04/02/2026
Đời sống
Điểm chill Tết 2026: Cần Giờ lên top viral với combo du Xuân, đón Tết độc nhất
17:19 04/02/2026
Trẻ
Tầm nhìn Panorama ở The Onsen: Khi 'view di sản' định danh chất sống thượng lưu
17:14 04/02/2026
Bất động sản
Bảng giá xe Honda City mới nhất tháng 2/2026
17:00 04/02/2026
Thị trường