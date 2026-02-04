Tầm nhìn Panorama ở The Onsen: Khi 'view di sản' định danh chất sống thượng lưu

(VTC News) -

Tầm nhìn "triệu đô" định danh chất sống thượng lưu

Theo báo cáo Global Waterfront Report của Knight Frank, bất động sản hướng thủy luôn ghi nhận mức giá cao hơn trung bình thị trường khoảng 40%. Đặc biệt, nhóm tài sản này không chỉ sở hữu thanh khoản tốt mà còn duy trì đà tăng trưởng bền vững qua các chu kỳ biến động kinh tế.

Quy luật này hiện hữu rõ nét tại Nha Trang – nơi đang tái định vị hình ảnh từ thủ phủ du lịch thành một “đô thị đáng sống”. Khi tầng lớp thành đạt đề cao trải nghiệm sống, tầm nhìn của ngôi nhà không còn là yếu tố phụ trợ, mà phải đủ ngoạn mục để nâng tầm chất lượng sống. The Onsen xuất hiện như một mảnh ghép hoàn hảo, mang đến giá trị khác biệt nhờ vị trí độc tôn tại Đảo Nam, thuộc quần thể Charmora City.

Diện mạo của các tòa tháp được nâng tầm bởi bàn tay của Broadway Malyan – thương hiệu kiến trúc toàn cầu danh tiếng. Lấy cảm hứng từ những “lớp trầm tích” văn hóa, The Onsen hiện diện như một “landmark” mới mang tinh thần Champa đương đại. Khối đế vững chãi mang âm hưởng kiến trúc Chăm cổ, vươn dần lên đỉnh tháp là những đường nét thanh thoát của ngôn ngữ hiện đại, tạo nên dáng hình tựa như một “cổng chào” biểu tượng, nơi quá khứ và tương lai đối thoại.

The Onsen mang đến giá trị khác biệt nhờ vị trí độc tôn tại Đảo Nam, Charmora City.

Để tối ưu hóa trải nghiệm thị giác, từng đường nét và vật liệu được lựa chọn tỉ mỉ. Sự kết hợp tinh tế giữa vật liệu thân thiện và hệ kính khổ lớn không chỉ giúp căn hộ đón trọn ánh sáng tự nhiên, mà còn mở ra tầm view panorama ôm trọn biển, sông, núi và đô thị.

Đặc quyền thưởng lãm pháo hoa từ “khán đài trên không”

Sở hữu vị trí kề bên Đảo Trung – tâm điểm kinh tế đêm và sự kiện của Charmora City, The Onsen mang đến trải nghiệm thị giác đắt giá tựa như một “khán đài” hạng nhất giữa tầng không.

Từ ban công tư gia, chủ nhân có thể chiêm ngưỡng trọn những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ hay các lễ hội sôi động bên kia bờ Đập sinh thái. Sự giao hòa giữa mặt nước khoáng đạt và ánh sáng lung linh của các sự kiện văn hóa tạo nên một khung cảnh ấn tượng, biến ngôi nhà thành không gian thưởng lãm nghệ thuật riêng tư và đẳng cấp.

Hơn cả một tầm nhìn đẹp, đây còn là nơi chứng kiến sự thịnh vượng của dòng chảy giao thương. Vị thế độc tôn ngay điểm giao thoa của các cây cầu huyết mạch biến ba tòa tháp thành điểm hội tụ của ba dòng chảy quan trọng: dòng khách du lịch quốc tế, dòng cư dân tinh hoa và dòng thương mại luân chuyển liên tục. Từ độ cao lý tưởng, cư dân vừa tận hưởng không khí lễ hội náo nhiệt, vừa cảm nhận rõ nét nhịp đập phát triển sầm uất ngay dưới thềm nhà.

Nhận định về sức hút thực tế của dự án, ông Nguyễn Văn Thế – Giám đốc Kinh doanh đại lý Four Homes - chia sẻ: “Dòng sản phẩm cao tầng tại đây có thiết kế rất linh hoạt, tối ưu công năng vừa để ở, vừa khai thác cho thuê nhờ lưu lượng khách du lịch khổng lồ đến Nha Trang. Sức hút đã được kiểm chứng khi các tòa ra mắt trước đó như Onsen 1 và The Charm tạo tiếng vang lớn, ‘sold out’ toàn bộ bảng hàng chỉ trong vòng 48 giờ.”

Tài sản kép cho nhu cầu an cư và đầu tư

Không chỉ dừng lại ở vị trí và tầm nhìn, The Onsen còn tiên phong đưa mô hình Wellness Living về Nha Trang, tạo nên tài sản kép cân bằng giữa chất lượng sống và tiềm năng sinh lời.

The Onsen tiên phong đưa mô hình Wellness Living về Nha Trang với hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe.

Dự án được bao bọc bởi hệ sinh thái đặc trưng của Đảo Nam với Công viên Onsen, Công viên ven sông và Đập sinh thái, kiến tạo bầu không khí trong lành. Đặc quyền sống của cư dân còn được nâng tầm với Clubhouse Onsen kế cận, nơi tích hợp khu khoáng nóng, xông hơi, spa trị liệu, yoga, gym và kids club... Ngay bên trong mỗi tòa tháp, hệ thống tiện ích và không gian cộng đồng cũng được bố trí đầy đủ, mang lại sự tiện nghi tối đa.

Với danh mục sản phẩm đa dạng từ Studio, 1PN+, 2PN đến các căn 3PN giới hạn, The Onsen giải bài toán đầu tư một cách linh hoạt. Chủ sở hữu có thể sử dụng căn hộ như một “second home” để tái tạo năng lượng, đồng thời khai thác cho thuê lưu trú ngắn hạn nhờ vị trí cửa ngõ đón dòng khách du lịch.

The Onsen trở thành “tấm visa” để khách hàng gia nhập cộng đồng tinh hoa tại phố biển.

Đặc biệt, dưới sự quản lý vận hành chuyên nghiệp của Sun Paradise Land (thuộc Tập đoàn Sun Group), tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế được duy trì nghiêm ngặt. Điều này không chỉ đảm bảo trải nghiệm sống vượt trội mà còn là yếu tố then chốt giúp bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian, biến The Onsen trở thành “tấm visa” để khách hàng gia nhập cộng đồng tinh hoa tại phố biển.