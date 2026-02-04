Cận cảnh 7 đòn gối giá 10.000 USD giúp cao thủ Nhật Bản hạ gục võ sĩ Thái Lan

(VTC News) -

Video: Võ sĩ Nhật Bản Ranma hạ gục đối thủ.

Một trong 5 trận knock out hay nhất của sự kiện ONE Friday Fights 140 diễn ra cuối tuần trước là màn tỷ thí kickboxing giữa Ranma (Nhật Bản) và Chalamkaw (Thái Lan). Trận đấu kết thúc trong hiệp 3, khi tay đấm của chủ nhà không thể trụ nổi sau 7 đòn lên gối liên tiếp.

Ranma là võ sĩ 21 tuổi người Nhật Bản, chiều cao 1m75 thi đấu cho câu lạc bộ Teppen. Đây mới là trận đấu đầu tiên của anh tại võ đài ONE Championship. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu của Ranma không hề ít. Theo Tapology, tay đấm sinh năm 2004 thi đấu 8 trận kickboxing chuyên nghiệp ở Nhật Bản với thành tích 7 chiến thắng, 1 trận hoà và chỉ 1 lần thua.

Trong khi đó, Chalamkaw (22 tuổi) có lợi thế về chiều cao (1m81) và sải tay. Anh chưa từng thi đấu tại các giải lớn. Sự non kém của võ sĩ này được thể hiện khá rõ trong 3 hiệp đấu. Hai tay đấm ban đầu thi đấu ngang ngửa, nhưng Chalamkaw dần thất thế.

Ranma (bên trái) hạ gục đối thủ người Thái Lan.

Đến hiệp thứ ba, Ranma vẫn cho thấy sự nhanh nhẹn và có những pha ra đòn có lực. Trong khi đó, Chalamkaw hầu như chỉ phòng thủ và không có nhiều cơ hội đáp trả.

Khi sức chịu đòn của võ sĩ Thái Lan giảm đi rõ rệt, Ranma dồn ép bằng chuỗi 7 pha lên gối liên tiếp. Cú đá cuối cùng của võ sĩ Nhật Bản trúng vào cằm của Chalamkaw, khiến tay đấm này đổ gục xuống sàn đấu. Trọng tài lập tức ra hiệu báo Ranma thắng knock out kỹ thuật (TKO).

Ban tổ chức sự kiện One Friday Fights 140 sau đó cũng thông báo Ranma là một trong 5 võ sĩ thể hiện hay nhất. Tay đấm người Nhật Bản nhận 10.000 USD tiền thưởng thêm.