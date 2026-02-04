Lợi nhuận của Công ty Đồ hộp Hạ Long âm sau sự cố thịt heo bệnh

(VTC News) -

Cụ thể, quý IV/2025, Đồ hộp Hạ Long ghi nhận doanh thu thuần hơn 192 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Trái lại, giá vốn tăng mạnh tới 47%, lên 169 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 24 tỷ đồng, giảm 41%. Biên lãi gộp theo đó bị thu hẹp đáng kể, từ mức 26% cùng kỳ xuống còn 12,5%.

Trong bối cảnh lãi gộp suy giảm sâu, các khoản chi phí tiếp tục tạo áp lực lớn lên kết quả kinh doanh. Chi phí bán hàng dù giảm nhẹ 6% nhưng vẫn duy trì ở mức cao 23 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt 34%, lên 9,5 tỷ đồng.

Kết quả, Đồ hộp Hạ Long lỗ sau thuế 9,5 tỷ đồng trong quý IV, đảo chiều mạnh so với mức lãi 7,4 tỷ đồng cùng kỳ và cũng là khoản lỗ theo quý lớn nhất của doanh nghiệp trong 22 năm.

Tính chung cả năm 2025, Đồ hộp Hạ Long ghi nhận hơn 662 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3% so với năm trước. Lãi sau thuế hơn 1,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 2,1 tỷ đồng.

Đồ hộp Hạ Long báo lỗ.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long ghi nhận hơn 390 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ ở mức hơn 13 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng mạnh, đạt trên 188 tỷ đồng vào ngày 31/12/2025, cao hơn đáng kể so với mức hơn 148 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm. Trong đó, giá trị nguyên vật liệu tồn kho lên tới hơn 87 tỷ đồng, chiếm trên 46% tổng hàng tồn kho; hàng hóa gửi đi bán đạt gần 14 tỷ đồng, tương đương khoảng 7%, cùng với các khoản mục tồn kho khác.

Trước đó, vụ việc liên quan đến Công ty Đồ hộp Hạ Long bắt đầu được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý từ tháng 9/2025, khi hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh bị phát hiện tại kho của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, thông tin về vụ việc mới lan rộng ra dư luận, đặc biệt sau khi xuất hiện lo ngại liên quan đến các sản phẩm pate thành phẩm, khiến người tiêu dùng và đối tác phản ứng mạnh, yêu cầu trả hàng và dừng hợp tác.

Trong văn bản giải trình ngày 22/1, Công ty Đồ hộp Hạ Long cho biết toàn bộ hơn 132 tấn thịt heo nguyên liệu vi phạm đã bị phong tỏa và tiêu hủy ngay sau khi phát hiện, không đưa vào sản xuất hay cung ứng ra thị trường.

Doanh nghiệp cũng chủ động tiêu hủy gần 1,7 tấn pate thành phẩm (khoảng 14.000 hộp) tồn kho, dù các sản phẩm này không được sản xuất từ số nguyên liệu vi phạm và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với dịch tả châu Phi, nhằm đảm bảo thận trọng.

Công ty đánh giá việc tiêu hủy không ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính, hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi thông tin vụ việc lan rộng, nhiều đối tác và khách hàng yêu cầu trả hàng, dừng hợp tác, buộc doanh nghiệp phải công bố thông tin.

Nhà máy tại Hải Phòng hiện tạm dừng hoạt động từ ngày 12/1 do bị thu hồi chứng nhận ISO và đình chỉ chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000.