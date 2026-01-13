Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, công nhân được hỗ trợ thế nào?

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, doanh nghiệp tạm dừng sản xuất 14 ngày, kể từ ngày 13/1 đến hết ngày 28/1.

Trụ sở Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Trong thời gian này, toàn bộ cán bộ công nhân viên khối sản xuất của công ty sẽ ngừng làm việc; đối với khối hỗ trợ, khối kinh doanh, các trưởng bộ phận có nhiệm vụ sắp xếp, bố trí cán bộ, công nhân viên nghỉ, ngừng việc hoặc nghỉ luân phiên, căn cứ theo công việc thực tế.

Trong thời gian công ty tạm dừng sản xuất, người lao động làm việc tại Trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp được hưởng tiền lương ngừng việc là 3.700.000 đồng/người/tháng. Người lao động làm việc tại các khu vực còn lại được hưởng tiền lương ngừng việc là 5.310.000 đồng/người/tháng. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Công ty cũng lưu ý, trong thời gian ngừng việc, người lao động giữ liên lạc với quản lý trực tiếp để sẵn sàng quay trở lại làm việc trong trường hợp cần thiết.

Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng cũng đã làm việc với doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và các bên liên quan nắm bắt kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới để bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người lao động, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Như tin đã đưa, ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng bắt khẩn cấp Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long và 3 nhân viên để phục vụ điều tra vụ việc 130 tấn thịt heo nhiễm virus tả lợn Châu Phi được phát hiện tại các kho lạnh của doanh nghiệp này; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cũng ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” và khởi tố 9 bị can (thường trú tại Hải Phòng và Hưng Yên).

Ngày 11/1, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã thông báo dừng sản xuất nhà máy ở Hải Phòng 14 ngày và thống nhất giao ông Cao Nhật Huy, Phó Giám đốc sản xuất, tạm thời điều hành nhà máy đồ hộp Hạ Long.