Diện mạo mới của chợ Bến Thành sau chỉnh trang

Sau hơn 2 tuần khẩn trương chỉnh trang, chợ Bến Thành (TP.HCM) khoác lên mình diện mạo mới đón Tết Bính Ngọ 2026.

Khu vực trước chợ rực rỡ sắc xuân, địa điểm lý tưởng để người dân du xuân, tham quan, chụp ảnh.

Mái ngói của chợ Bến Thành được sơn mới màu đỏ rực rỡ, kết hợp với bề mặt chợ được sơn màu vàng kem làm nổi bật chữ và các hoạ tiết trang trí.

4 cụm tiểu đảo nằm ở bốn góc của ngã tư đường được sơn sắc màu sóng nước.

Phía trước cổng chợ trang trí các tiểu cảnh từ những chậu hoa cúc mâm xôi, cành mai, đào mang đậm không khí Tết cổ truyền.

Khu vực này ngay sau khi mở cửa, thu hút nhiều người dân, du khách chụp hình.

Trước đó, liên quan việc chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, theo văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM gửi Sở Xây dựng ngày 2/2, qua ghi nhận thực tế và phản ánh từ cộng đồng, nhiều hạng mục chỉnh trang tại các khu vực trên đang gây ý kiến trái chiều về thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan và cách phối màu.

Vì vậy, Sở này đã đề xuất tạm dừng chỉnh trang chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa vì khác với phương án thi công ban đầu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị đơn vị tài trợ cung cấp phương án đang thi công và có văn bản giải trình sự khác biệt so với phương án đã được phê duyệt.

Sở này đề xuất tổ chức họp lấy ý kiến các sở, ngành liên quan cùng các hội nghề nghiệp như kiến trúc sư, quy hoạch, mỹ thuật và chuyên gia kiến trúc cảnh quan đô thị. Trên cơ sở đó, đơn vị tài trợ sẽ hoàn thiện phương án chỉnh trang, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định

Phản hồi đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM về việc tạm dừng chỉnh trang chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã tiếp nhận văn bản liên quan.

Theo Sở Xây dựng, việc chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa cùng một số công trình tại khu vực trung tâm TP.HCM thời gian qua đã góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, tươi mới cho khu vực, thu hút sự quan tâm của người dân và trở thành điểm đến những ngày gần đây.

Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng ghi nhận nhiều phản hồi tích cực cũng như các ý kiến góp ý, trao đổi từ dư luận. Sở Xây dựng luôn cầu thị lắng nghe và đã tổ chức đánh giá, kiểm tra thực địa, trao đổi nhiều lần về thay đổi màu sơn với đơn vị tài trợ. Riêng hình khối màu sơn tại quảng trường trước chợ Bến Thành hiện chỉ là phương án tạm thời (trong phạm vi tiểu đảo giao thông), trong khi chờ thực hiện phương án xây dựng tổng thể kết hợp quảng trường cảnh quan, giao thông, trung tâm công trình ngầm đô thị.

Tháng 1/2026, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương chỉnh trang 7 khu vực trung tâm thành phố nhằm tạo diện mạo mới đón Tết Bính Ngọ 2026, gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng.

Theo kế hoạch, các hạng mục chỉnh trang dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do doanh nghiệp tài trợ. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai.