Tổng Bí thư: Mọi chính sách hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 4/2 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức buổi gặp mặt các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khoá, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức buổi gặp mặt các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khoá mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Bày tỏ xúc động và đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm và những lời động viên chân thành của các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi tới các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng lời thăm hỏi, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, hạnh phúc.

Tổng Bí thư khẳng định, thành công của Đại hội XIV - một lần nữa cho thấy sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng; trước hết là sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chủ chốt, trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lan tỏa ra toàn Đảng và toàn xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Sau khi thông tin khái quát về những thành tựu nổi bật của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, Tổng Bí thư cho biết, ngay sau Đại hội XIV một loạt nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng sẽ được triển khai đồng bộ như sửa đổi, bổ sung và ban hành đồng bộ các hướng dẫn, quy định về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng thật sự khách quan, công tâm, minh bạch; lựa chọn đúng người, giao đúng việc, lấy hiệu quả công việc, sự tín nhiệm của Nhân dân và kết quả thực tiễn làm thước đo chủ yếu, hay như triển khai các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hoá" trong nội bộ…

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Đại hội XIV của Đảng xác định quyết tâm hiện thực hoá 2 mục tiêu 100 năm của đất nước bằng những quyết sách và hành động cụ thể, quyết liệt. Để nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, chúng ta phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức 2 con số trong suốt giai đoạn sắp tới.

Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng cũng là yêu cầu khách quan, đồng thời là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc. Chúng ta xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Muốn vậy, phải tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng chiến lược và chất lượng nguồn nhân lực; khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội; biến khát vọng thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể.

Để thực hiện những mục tiêu này, phải bắt tay ngay vào hành động, Bộ Chính trị xác định mục tiêu trong quý I/2026 phải hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng; trong năm 2026 phải thể chế hoá, cụ thể hoá những quan điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đề ra".

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Nêu rõ quan điểm, mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương, chính sách của Đảng là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thời gian qua, các chính sách an sinh xã hội được triển khai khá toàn diện với mức bố trí khoảng 17% ngân sách cho lĩnh vực này; tỷ lệ nghèo giảm nhanh, hiện còn khoảng 1,3%; tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin tiếp tục được cải thiện, nhiều chương trình lớn hỗ trợ Nhân dân đã đạt kết quả rõ nét như xoá nhà tạm, nhà dột nát, phát triển nhà ở xã hội, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo người có công, người yếu thế... từ đó chất lượng sống của Nhân dân từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư vẫn còn một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai, còn nhiều khó khăn, do đó thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho các chính sách phát triển con người, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; kiên trì thực hiện quan điểm phát triển toàn diện và bao trùm, trên tinh thần là "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Nhấn mạnh một lần nữa, Đảng, Nhà nước luôn trân trọng những đóng góp to lớn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng để giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách và nâng cao hơn nữa chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Đất nước vững bước phát triển bền vững trong thời gian tới.