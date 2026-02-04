Dừng xe nghe điện thoại, dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt không?

(VTC News) -

Hành vi dừng xe máy nghe điện thoại vẫn có thể bị xử phạt đến 14 triệu đồng nếu như dừng xe không đúng quy định. (Ảnh minh họa).

Dừng xe để sử dụng điện thoại có bị xử phạt không?

Theo khoản 6 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" là hành vi bị nghiêm cấm.

Như vậy, theo pháp luật giao thông đường bộ, việc dừng xe để nghe điện thoại không phải là hành vi bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, khi dừng xe để nghe điện thoại, người lái xe cần tuân thủ quy định tại Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 như sau:

Theo quy định tại khoản 3, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi dừng xe, đỗ xe trên đường phải thực hiện các quy định sau đây:

- Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe;

- Không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo quy định tại khoản 4, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây:

- Bên trái đường một chiều;

- Trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất;

- Trên cầu, trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép;

- Gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe;

- Song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường;

- Cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 mét trên đường phố hẹp, dưới 40 mét trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường;

- Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 05 mét tính từ mép đường giao nhau;

- Điểm đón, trả khách;

- Trước cổng và trong phạm vi 05 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào;

- Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới;

- Trong phạm vi an toàn của đường sắt;

- Che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông;

- Trên đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; trên lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 của Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi dừng xe, đỗ xe phải tuân thủ như sau:

- Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

- Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

- Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết.

Nếu việc dừng xe máy nghe điện thoại không đúng quy định gây tai nạn giao thông, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Do đó, dù việc dừng xe nghe điện thoại không bị cấm, người lái xe cần đặc biệt chú ý tuân thủ các quy định về dừng, đỗ xe để tránh gây nguy hiểm cho bản thân và người khác, cũng như tránh bị xử phạt.

Việc sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt không?

Sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông là một trong những hành vi khá nguy hiểm và có thể gây ra tai nạn giao thông do việc sử dụng điện thoại khiến người điều khiển phương tiện giao thông bị sao nhãng mất tập trung.

Tại khoản 6, Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm:

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm

[...]

6. Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

[...]

Theo đó, một trong những hành vi bị nghiêm cấm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ là dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác.

Hiện nay pháp luật không quy định cụ thể việc điều khiển phương tiện dừng đèn đỏ có thuộc trường hợp đang di chuyển trên đường bộ hay không. Tuy nhiên, tại Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về dừng xe, dỗ xe như sau:

- Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác. Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác.

- Đỗ xe là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải đánh lái về phía lề đường, chèn bánh.

- Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

- Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, có thể thấy nếu đang dừng đèn đỏ thì không phải là trạng thái phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ. Do đó, căn cứ quy định hiện hành thì dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không vi phạm khoản 6 Điều 9 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 và cũng không bị xử phạt lỗi hành vi theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Nhưng nếu việc sử dụng điện thoại khiến người điều khiển mất tập trung, chậm phản ứng khi đèn chuyển xanh, hoặc làm ảnh hưởng đến luồng phương tiện phía sau gây ùn tắc, va chạm, cơ quan chức năng có thể xem xét hành vi gây cản trở giao thông để xử lý theo quy định.

Mặc dù không bị xử phạt trong tình huống này, nhưng để đảm bảo an toàn và tránh xảy ra các hậu quả đáng tiếc, người tham gia giao thông nên thận trọng: không nên sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi đang dừng chờ đèn đỏ, vì có thể khiến người lái mất tập trung, không quan sát tín hiệu giao thông, và phản ứng chậm khi đèn chuyển xanh, có thể gây ra ùn tắc, va chạm nhẹ hoặc ảnh hưởng đến an toàn chung trên đường.