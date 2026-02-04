Phim 'Không giới hạn' tập 3: Lợi gay gắt khi Kiên gọi bà Thoa là 'mẹ'

(VTC News) -

Trong Không giới hạn tập 3 lên sóng tối nay (4/2), Trung tá Kiên (Steven Nguyễn) trở về thăm mộ Tuấn – người đồng đội thân thiết đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ nhiều năm trước. Tại đây, anh gặp bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) và Lợi (Tô Dũng), mẹ và em trai của Tuấn.

Tập 3 "Không giới hạn" tiếp tục đi sâu vào mâu thuẫn giữa Kiên và Lợi.

Cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở nên nặng nề khi Lợi tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, thậm chí gay gắt với Kiên. Trong suy nghĩ của Lợi, Kiên là nguyên nhân khiến anh trai mình không còn trở về. Việc Kiên gọi bà Thoa là “mẹ” càng khiến Lợi khó chịu, buông lời cay nghiệt, khơi lại những tổn thương chưa bao giờ lành.

Ở một diễn biến khác, Lợi tất bật đi vận động lực lượng dân quân tự vệ xã quay trở lại đơn vị để chuẩn bị công tác phòng chống bão lũ. Tuy nhiên, anh liên tục vấp phải sự phản đối từ gia đình của các chiến sĩ. Phúc (Lâm Đức Anh) lấy lý do phải lo mưu sinh, không dám cãi lời vợ để theo Lợi làm nhiệm vụ, khiến áp lực trên vai Lợi ngày càng chồng chất.

Trong lúc căng thẳng, Lợi lại chứng kiến bạn gái Linh (Anh Đào) bị trêu ghẹo. Sự lo lắng nhanh chóng biến thành cơn giận dữ. Qua điện thoại, Lợi lớn tiếng yêu cầu Linh tránh xa kẻ du côn, đồng thời buông những lời trách móc nặng nề. Cuộc cãi vã giữa hai người đẩy mâu thuẫn lên cao trào khi Linh thẳng thắn phản ứng, không chấp nhận bị xem thường hay kiểm soát.

Bạn gái phản ứng, lên mặt với Lợi.

Vì bức xúc và muốn chứng minh bản thân, Linh quyết định lên du thuyền đi chơi đêm. Tuy nhiên, lựa chọn bốc đồng này lại đưa cô vào tình huống nguy hiểm khi bị gã đàn ông từng trêu ghẹo quấy rối, buộc Linh phải bỏ chạy và tìm cách tự vệ.

Phim Không giới hạn tập 3 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.