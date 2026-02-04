SeABank dành 1,2 tỷ đồng tri ân khách hàng dịp Tết và kỷ niệm 32 năm thành lập

(VTC News) -

Nhân dịp Tết Bính Ngọ và kỷ niệm 32 năm hình thành, phát triển, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) triển khai chương trình khuyến mại quy mô lớn dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng. Chương trình mang đến nhiều phần quà giá trị, thiết thực, từ sổ tiết kiệm, sản phẩm công nghệ cao cấp đến các thiết bị gia dụng hiện đại, qua đó thể hiện sự tri ân sâu sắc của SeABank đối với khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng Ngân hàng suốt hơn ba thập kỷ.

Theo đó, từ ngày 19/1 - 8/4/2026, SeABank triển khai chương trình khuyến mại Tết 2026 & Kỷ niệm 32 năm thành lập với thông điệp SeABank trao quà Tết – Gắn kết sum vầy.

Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân sử dụng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng như: Gửi tiết kiệm tại quầy và online, mở mới và chi tiêu thẻ tín dụng, giải ngân các khoản vay, mở tài khoản thanh toán và thực hiện giao dịch thanh toán trên ứng dụng Ngân hàng điện tử (SeANet/SeAMobile), khách hàng là chủ hộ kinh doanh/ chủ cơ sở sản xuất kinh doanh mở tài khoản thanh toán và phát sinh giao dịch nhận tiền qua tài khoản,duy trì số dư không kì hạn trên tài khoản thanh toán (CASA).

Với mỗi giao dịch đủ điều kiện, khách hàng sẽ nhận được mã số may mắn để tham gia quay số trúng thưởng. Điểm nổi bật của chương trình là khách hàng có thể nhận nhiều mã số may mắn và có cơ hội trúng nhiều giải thưởng, tương ứng với số lượng và giá trị giao dịch phát sinh trong thời gian khuyến mại. Danh mục quà tặng được SeABank lựa chọn đa dạng, có giá trị cao và phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong dịp năm mới, bao gồm sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng, tủ lạnh, máy rửa chén, iPhone 17, Apple Watch.

Chương trình được chia làm hai giai đoạn (giai đoạn 1 từ 19/1 - 15/2/2026 và giai đoạn 2 từ 23/2 - 8/4/2026) với tổng cộng 5 đợt quay số, gắn với những mốc thời gian ý nghĩa trong dịp đầu năm mới và kỷ niệm ngày thành lập Ngân hàng. Việc tổ chức quay thưởng theo từng giai đoạn giúp gia tăng cơ hội trúng thưởng, đồng thời tạo thêm sự hào hứng cho khách hàng trong suốt thời gian triển khai chương trình.

Đại diện SeABank chia sẻ: “Tết là thời điểm của sum vầy và khởi đầu mới. Thông qua chương trình khuyến mại Tết 2026 và kỷ niệm 32 năm thành lập, SeABank mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới hàng triệu khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và gắn bó với Ngân hàng. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là cam kết của SeABank trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tài chính bền vững, an tâm và thuận tiện hơn mỗi ngày.”

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tri ân, chương trình khuyến mại Tết 2026 và sinh nhật Ngân hàng 32 năm còn thể hiện định hướng xuyên suốt của SeABank trong việc lấy khách hàng làm trung tâm, liên tục đổi mới sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng. Trải qua 32 năm phát triển, SeABank đã từng bước mở rộng quy mô hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa hệ sinh thái tài chính - ngân hàng, phục vụ hơn 4 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Với mạng lưới hơn 180 chi nhánh và điểm giao dịch, cùng nền tảng ngân hàng số ngày càng hoàn thiện, SeABank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng bán lẻ thân thiện, hiện đại và tin cậy. Chương trình khuyến mại Tết 2026 & Kỷ niệm 32 năm thành lập không chỉ mang đến cơ hội nhận quà giá trị, mà còn góp phần lan tỏa niềm vui đầu xuân, gắn kết bền chặt mối quan hệ giữa SeABank và khách hàng trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng liên hệ: 1900 555 587