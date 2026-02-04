Anh Tú Atus đóng chính phim Tết của Trường Giang để 'trả nợ ân tình'

(VTC News) -

Thời gian qua, Anh Tú Atus gây chú ý khi tiết lộ sẽ đảm nhận vai trò nam chính phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang. Đây là một trong 5 dự án phim sẽ bước vào cuộc đua phòng vé dịp Tết năm nay.

Nam diễn viên cho biết anh nhận được lời mời đóng dự án này của anh Trường Giang từ 2 năm trước. Thời điểm đó, Anh Tú vẫn đang bận rộn với chương trình Anh trai say hi. "Anh Trường Giang nói đang làm kịch bản phim Tết và đã viết riêng một vai diễn cho mình. Hơn nữa vì là phim do Giang đạo diễn nên tôi không có lý do gì để từ chối", Anh Tú cho biết.

Anh Tú Atus đóng chính phim Tết của Trường Giang.

Anh Tú Atus bày tỏ thêm có cơ duyên với các dự án của Trường Giang từ thời còn học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, vậy nên Nhà ba tôi một phòng là “lần hội ngộ chắc chắn phải diễn ra”.

“Những vở kịch mà tôi đóng khi là sinh viên trường sân khấu đều là kịch bản của anh Giang. Việc tôi tham gia dự án này có thể xem là trả nợ ân tình cho anh. Qua đây, tôi cũng muốn cảm ơn anh Giang rất nhiều vì đã nhớ tới và luôn dõi theo, ủng hộ hành trình hoạt động nghệ thuật của mình”, anh bộc bạch.

Trong Nhà ba tôi một phòng, Anh Tú Atus vào vai Phát - một chàng trai trẻ trung, gần gũi, đôi lúc tinh nghịch nhưng không hời hợt. Nhân vật của anh không chỉ là tuyến tình cảm trong phim, mà còn là “điểm va chạm” quan trọng trong mối quan hệ cha con giữa ông Thạch (Trường Giang) và An (Đoàn Minh Anh).

Anh Tú Atus đã có một năm 2025 bùng nổ.

Gần một thập kỷ gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, Anh Tú Atus ghi dấu ấn lớn với nhiều tựa phim thành công trong cả lĩnh vực điện ảnh, truyền hình hay webdrama (phim chiếu mạng). Đặc biệt, anh còn có duyên với phim Tết khi có 3 tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ của điện ảnh Việt gồm Cua lại vợ bầu (2019) với 191,8 tỷ đồng; Siêu lừa gặp siêu lầy (2023) với 122 tỷ đồng và Gặp lại chị bầu (2024) với 105,3 tỷ đồng.

Anh Tú Atus đã có một năm 2025 hoạt động năng nổ. Tham gia Running Man Vietnam cũng như đảm nhận vai nam chính trong phim Hoàng tử quỷ giúp Anh Tú để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Tuy nhiên với anh đây cũng là một áp lực không hề nhỏ. "Sự phủ sóng là một cơ hội quý giá để tôi có thể đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên tôi cũng áp lực việc làm mới bản thân, không để người xem cảm thấy nhàm chán”, anh nói thêm.