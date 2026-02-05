Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc rét đậm cận Tết ông Công ông Táo

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến 6/2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp diễn chuỗi ngày mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm. Đến trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào vài nơi lúc buổi đêm, ban ngày trời nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 6/2 đến ngày 14/2, cơ quan khí tượng cho hay, từ đêm 6-9/2, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Miền Bắc sắp chuyển rét đậm diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Từ 7/2, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, khu vực này trời chuyển rét, trong đó, hai ngày sát Tết ông Công ông Táo (8-9/2, tức 21-22 tháng Chạp), khu vực này khả năng rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Khoảng 11-13/2, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ngày 7-9/2, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Từ 11-13/2, các địa phương này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; những ngày khác mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Ngày 5/2, Hà Nội trời nhiều mây, mưa xuất hiện vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, cao nhất 22-24°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ trong 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, khu vực này nhiều ngày có mưa, trong đó có những ngày rét đậm.

Dự báo thời tiết tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ 6-14/2. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, ngày 6/2, thời tiết khu vực này không có nhiều biến động so với những ngày trước đó, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất 24°C, thấp nhất 20°C.

Ngày 7/2, ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu trung tâm Hà Nội có mưa, mưa rào, trong khi nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì mức 20°C thì nhiệt độ cao nhất xu hướng giảm còn 21°C.

Sang ngày 8/2, khu vực này nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ giảm mạnh khoảng 7°C, cao nhất 14°C, thấp nhất 13°C, trời rét đậm.

Ngày 9/2, khu vực trung tâm Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 16°C, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ còn 14°C, trời tiếp tục rét đậm.

Trong ngày Tết ông Công ông Táo (10/2), khu vực này tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày tăng lên ngưỡng 14-18°C.

Ngày 11/2, khu vực này tái diễn mưa, mưa rào khiến nhiệt độ cao nhất ban ngày giảm nhẹ về mức 17°C, nhiệt độ thấp nhất xu hướng tăng nhẹ lên 15°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không cao.

Ba ngày cuối thời kỳ dự báo (11-14/2), nhiệt độ cao nhất khu vực Hà Nội tăng lên mức 18-19°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-16°C, trong đó, ngày 13/2 có mưa nhỏ, hai ngày còn lại trời nhiều mây, không mưa.