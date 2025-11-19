Hương Giang mặc áo dài trắng, dắt xe đạp trên sân khấu Miss Universe

(VTC News) -

Phần thi National costume (Trình diễn trang phục dân tộc) của Miss Universe 2025 vừa diễn ra tại Thái Lan. Đây được xem là một trong những phần thi quan trọng, giúp thí sinh có thêm lợi thế tại chung kết.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang cùng các thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác đã có những màn thể hiện ấn tượng trong trang phục truyền thống.

Hương Giang chọn áo dài trắng cho phần thi "Trình diễn trang phục dân tộc".

Năm nay, Hương Giang chọn trang phục áo dài trắng truyền thống. Đại diện Việt Nam xuất hiện với hình ảnh giản dị bên chiếc xe đạp quen thuộc. Cô tự tin sải bước uyển chuyển, giữ vững thần thái rạng rỡ trong từng khoảnh khắc.

Khoảnh khắc Hương Giang cầm nón lá và nở nụ cười tươi cũng khiến nhiều khán giả quê nhà xúc động.

Phần thi National costume của Hương Giang tại Miss Universe 2025.

Chia sẻ lý do chọn trang phục áo dài trắng đơn giản, Hương Giang tâm sự đây từng là ước mơ của cô thời còn đi học. Vì thế tại sân khấu Miss Universe, cô chọn xuất hiện với tà lụa trắng giản dị ấy, như bước ra từ chính tuổi trẻ của mình với ước mơ lặng lẽ trở thành hiện thực.

Nàng hậu muốn nhắn gửi đến mọi người đừng quên trân trọng những điều mình đang có. Bởi đôi khi thứ ta cho là giản đơn lại chính là ước mơ mà ai đó đã gìn giữ thật lâu.

Những ngày qua, Hương Giang là cái tên nhận được nhiều chú ý của truyền thông khi là thí sinh chuyển giới đầu tiên Việt Nam và châu Á thi đấu tại Miss Universe. Cô cũng là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi năm nay.

Hương Giang giữ phong độ ổn định suốt cuộc thi.

Trước đó hôm 15/11, Hương Giang bước vào vòng phỏng vấn kín - phần thi có vai trò quan trọng trong việc đánh giá điểm số và cơ hội lọt top. Người đẹp cho biết cô tin tưởng vào sự chuẩn bị cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải trí, tự tin thể hiện cảm xúc và câu chuyện cá nhân với tổ chức cuộc thi.

Hương Giang được nhận xét luôn chỉn chu trong trang phục và phong cách trang điểm mỗi lần xuất hiện.

Tính tới hiện tại, Hương Giang nằm trong nhóm thí sinh có lượng bình chọn cao ở các hạng mục như Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa), Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng), People’s Choice (Thí sinh được yêu thích nhất).

Miss Universe 2025 quy tụ hơn 120 thí sinh. Cuộc thi năm nay vướng nhiều ồn ào liên quan đến cách vận hành và những sự cố trong khâu tổ chức. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào 8h ngày 21/11 tại Thái Lan.