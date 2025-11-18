Bất ngờ với trang phục dân tộc Hương Giang mang tới Miss Universe 2025

(VTC News) -

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam vừa công bố trang phục mà đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang sẽ đem tới phần thi National Costume (Trang phục dân tộc).

Theo đó, nàng hậu chọn mặc áo dài trắng đơn giản, khác hẳn với những trang phục được đầu tư kỹ lưỡng như mọi năm. Sự lựa chọn này của Hương Giang khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Hương Giang gây bất ngờ khi chọn áo dài trắng đơn giản mang tới Miss Universe 2025.

Theo chia sẻ của ban tổ chức, Hương Giang muốn chọn một con đường khác khi không mang đến một trang phục quá kỳ công mà là một biểu tượng đã sống qua hàng thế kỷ trong trái tim người Việt. Đây là một vẻ đẹp không ồn ào, không phô trương, nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Với Hương Giang, áo dài là nét tinh hoa của dân tộc, không giống nhiều trang phục truyền thống ở các quốc gia khác vốn chỉ được diện trong dịp đặc biệt. Áo dài đã hòa vào nhịp sống đời thường của người Việt. Giữa vô vàn hình ảnh đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất chính là tà áo dài trắng tinh khôi của những nữ sinh đến trường. Đó là biểu tượng cho tuổi trẻ, cho sự ngây thơ và cho những hoài bão đầu đời.

"Khi còn ở độ tuổi cắp sách, Hương Giang cũng từng mơ ước được khoác lên mình tà áo dài như bao thiếu nữ Việt Nam khác, nhưng ước mơ ấy từng vượt khỏi tầm với.

Và hôm nay, ngay tại Miss Universe, cô chọn đứng trong tà lụa trắng giản dị ấy, như bước ra từ chính tuổi trẻ của mình với một ước mơ lặng lẽ trở thành hiện thực, với lời nhắn gửi đến mọi người đừng quên trân trọng những điều mình đang có. Bởi đôi khi thứ ta cho là giản đơn lại chính là ước mơ mà ai đó đã gìn giữ thật lâu", BTC Miss Universe Vietnam chia sẻ.

Đại diện Việt Nam luôn biết cách làm mới bản thân mỗi lần xuất hiện trước ống kính.

Những ngày qua, Hương Giang là cái tên nhận được nhiều chú ý của truyền thông khi là thí sinh chuyển giới đầu tiên Việt Nam và châu Á thi đấu tại Miss Universe. Cô cũng là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi năm nay.

Trước đó hôm 15/11, Hương Giang bước vào vòng phỏng vấn kín - phần thi có vai trò quan trọng trong việc đánh giá điểm số và cơ hội lọt top. Người đẹp cho biết cô tin tưởng vào sự chuẩn bị cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải trí, tự tin thể hiện cảm xúc và câu chuyện cá nhân với tổ chức cuộc thi.

Những ngày qua, Hương Giang được nhận xét luôn chỉn chu trong trang phục và phong cách trang điểm mỗi lần xuất hiện.

Tính tới hiện tại, Hương Giang nằm trong nhóm thí sinh có lượng bình chọn cao ở các hạng mục như Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa), Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng), People’s Choice (Thí sinh được yêu thích nhất).

Miss Universe 2025 quy tụ hơn 120 thí sinh. Cuộc thi năm nay vướng nhiều ồn ào liên quan đến cách vận hành và những sự cố trong khâu tổ chức.

Phần thi National Costume (Trang phục dân tộc) và bán kết sẽ diễn ra vào ngày 19/11. Chung kết dự kiến diễn ra vào 8h ngày 21/11 tại Thái Lan.