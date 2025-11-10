Miss Universe 2025 tiếp tục gặp sóng gió: 5 thí sinh bỏ thi, ông Nawat bị kiện

(VTC News) -

Cuộc thi Miss Universe 2025 bắt đầu nhập cuộc vào ngày 2/11 tại Thái Lan, với sự góp mặt của gần 130 thí sinh. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, loạt tranh cãi nổ ra khiến cuộc thi sớm đối mặt sóng gió. Sự việc nhanh chóng khiến dư luận quốc tế phẫn nộ, nhiều khán giả bày tỏ thất vọng với ban tổ chức cuộc thi năm nay.

Chủ tịch Miss Universe khởi kiện giám đốc Thái Lan

Chủ tịch Miss Universe Raúl Rocha đưa ra thông báo khởi kiện Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu đơn vị đăng cai Miss Universe năm nay vì xúc phạm đại diện Mexico - Fátima Bosch.

Ông Rocha khẳng định đã liên lạc với người đẹp Mexico ngay sáng hôm sau để bày tỏ sự ủng hộ. Ông nhấn mạnh việc này không chỉ bảo vệ thí sinh mà sẵn sàng ở bên tất cả các cô gái dự thi nếu gặp tình huống tương tự.

Chủ tịch Miss Universe (bên phải) khởi kiện ông Nawat.

Theo chủ tịch Miss Universe, đơn kiện được chuẩn bị và sẽ nộp lên cơ quan có thẩm quyền. Ông chỉ đạo CEO Mario Búcaro bay sang Thái Lan để tiếp quản một số khâu tổ chức và làm việc với luật sư về hậu quả pháp lý cũng như quyết định của công ty đối với Nawat.

Ông Rocha cho biết lời xin lỗi của Nawat là không đủ và vấn đề này phải có biện pháp pháp lý nghiêm túc. Ông khẳng định hoa hậu Mexico rất nỗ lực để mang vương miện về nước dù có nhiều quốc gia mạnh khác.

Ông Nawat được giao trách nhiệm tổ chức sự kiện tại Thái Lan với tư cách chủ nhà, giúp thuận lợi trong sản xuất. Tuy nhiên, tại buổi lễ trao sash vào chiều 4/11, ông Nawat có thái độ gay gắt, yêu cầu các quốc gia “không hợp tác với ê-kíp quay quảng bá sản phẩm” phải đứng dậy nhận lỗi, nhưng không ai phản hồi.

Sau đó, ông chỉ đích danh đại diện Mexico, cáo buộc cô từ chối đăng tải hình ảnh quảng bá cho Thái Lan. Sự việc kiến người đẹp Mexico cùng một số thí sinh khác bật khóc bỏ về.

Tối 6/11, ông Nawat phải xin lỗi và cúi đầu trước các thí sinh tại buổi lễ khai mạc Miss Universe 2025. Ông cũng tuyên bố sẽ dừng mọi can thiệp vào công tác tổ chức, để Miss Universe Organization toàn quyền điều hành cuộc thi. Khóc nức nở khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông nói bị tổn thương và nản lòng khi chủ tịch Miss Universe cũng như truyền thông, dư luận chỉ trích.

Ông Nawat bật khóc xin lỗi về loạt ồn ào tại Miss Universe 2025.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hành động xin lỗi của ông Nawat mang tính hình thức hơn là xuất phát từ sự chân thành, và ông không trực tiếp xin lỗi Hoa hậu Mexico hay tổ chức của cô.

5 thí sinh rút khỏi cuộc thi

Tổ chức Miss Universe Iceland vừa xác nhận Helena O’Connor không thể tiếp tục tham gia vì lý do sức khỏe và cá nhân. Sự rút lui của người đẹp gây tiếc nuối bởi cô được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng của khu vực châu Âu.

Thông cáo cho biết: “Miss Universe Iceland 2025 Helena O'Connor bị bệnh trong vài ngày qua. Dù đang hồi phục, cô ấy buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Thái Lan”.

Đại diện Iceland là thí sinh thứ 5 rút khỏi Miss Universe năm nay.

Tính đến ngày 9/11, có 5 đại diện thông báo rút khỏi cuộc thi gồm Iceland, Nigeria, Cameroon, Đức và Ba Tư. Như vậy, cuộc thi hiện còn 123 thí sinh tham gia tranh tài.

Theo chia sẻ từ các thí sinh, tất cả đều rút lui vì lý do cá nhân. Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng loạt ồn ào không hay từ cuộc thi cũng là nguyên nhân khiến các người đẹp cảm thấy không còn năng lượng để tranh tài.

Đại diện Việt Nam vẫn giữ phong độ tốt

Bất chấp tình huống căng thẳng, đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang vẫn tiếp tục tỏa sáng sau hơn 1 tuần nhập cuộc tại Miss Universe. Là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi năm nay, Hương Giang nhận được nhiều quan tâm của truyền thông quốc tế.

Bên cạnh thần thái tự tin, Hương Giang còn ghi điểm bởi gu thời trang thanh lịch, cuốn hút. Nàng hậu chuyển giới luôn biết cách làm mới bản thân mỗi lần xuất hiện trước ống kính.

Đại diện Việt Nam giữ phong độ tốt tại cuộc thi.

Hiện tại, đại diện Việt Nam và dàn thí sinh Miss Universe 2025 đang hoạt động dã ngoại ở Phuket (Thái Lan). Hương Giang cũng đang là thí sinh dẫn top đầu trên ứng dụng bình chọn của cuộc thi.

Với phong thái rạng rỡ và thái độ tích cực, Hương Giang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này. Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra ngày 21/11 tại Thái Lan.