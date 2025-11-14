Hương Giang căng thẳng trình diễn áo tắm tại Miss Universe, fan Việt lo lắng

(VTC News) -

Chiều 14/11 tại Pattaya, Thái Lan, phần thi Áo tắm của Miss Universe 2025 diễn ra đầy sôi động với sự tham gia của hơn 120 thí sinh.

Hương Giang căng thẳng trong phần thi trình diễn áo tắm.

Phần thi Áo tắm là cơ hội để các người đẹp khoe vóc dáng, phong thái và sự tự tin trên sàn catwalk ven biển. Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn nổi bật sự đa dạng văn hóa qua những thiết kế áo tắm độc đáo, từ họa tiết dân tộc đến màu sắc rực rỡ, thu hút hàng triệu lượt xem trực tuyến.

Đại diện Việt Nam, Hương Giang cao 1,7 m, số đo 86-62-90 cm, bước đi uyển chuyển nhưng không giấu được sự căng thẳng khi catwalk qua cầu bắc trên hồ bơi, di chuyển trên cỏ và đá, rồi tiếp tục quanh hồ.

Khán giả nhanh chóng nhận ra sự áp lực của người đẹp: "Mặt Giang căng thẳng quá, tay đánh chưa tự nhiên", "Đường catwalk dài và khó quá, chắc vì vậy mà Giang xuống phong độ, mất tự tin". Trong khi đó, một số thí sinh khác như Malaysia, Argentina, Canada cũng gặp khó khăn khi trượt chân hoặc mất thăng bằng.

Các người đẹp khoe vóc dáng, phong thái và sự tự tin trên sàn catwalk bên bờ biển.

Bên cạnh đó, phần thi Swimsuit Fashion Show chứng kiến nhiều màn trình diễn ấn tượng. Đại diện Philippines tự tin, bước đi chuyên nghiệp, chứng tỏ cô là ứng cử viên sáng giá nhờ kinh nghiệm thi quốc tế.

Trong khi đó, người đẹp Thái Lan khoe đường cong hoàn hảo, catwalk tràn đầy năng lượng, nhận tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Đại diện Colombia tôn làn da nâu khỏe. bước đi mạnh mẽ. Người đẹp Costa Rica mang đến phong thái tươi mới, rạng rỡ trên sàn catwalk...

Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sỹ sau thành tích Top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế.

Là thí sinh chuyển giới duy nhất tại Miss Universe 2025, Hương Giang nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông quốc tế. Với phong thái rạng rỡ và thái độ tích cực, đại diện Việt Nam đang giữ phong độ tốt trong những ngày đầu cuộc thi.