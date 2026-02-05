Giá vàng hôm nay 5/2: Tiếp tục tăng, tiến sát 5.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục đi lên trong bối cảnh đồng USD suy yếu và thị trường dần ổn định trở lại. Bất chấp những biến động gần đây, các nhà phân tích nhìn chung vẫn kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tăng giá, với triển vọng đạt mức cao mới vào cuối năm nay. Nhu cầu của nhà đầu tư và các đợt mua lớn từ ngân hàng trung ương sẽ đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới, khi sự giảm giá của kim loại quý này trong hai phiên giao dịch gần đây đã thu hút những người mua vào với giá thấp.

Thị trường vàng phản ứng khá hạn chế trước số liệu việc làm mới nhất của Mỹ; tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng báo cáo này vẫn đóng vai trò hỗ trợ cho đà phục hồi của kim loại quý sau các phiên giảm mạnh vào tuần trước.

Giá vàng tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Số liệu từ ADP là dữ liệu việc làm duy nhất mà thị trường nhận được trong tuần này, do việc Chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa đã khiến báo cáo chính thức bị trì hoãn. Dù thông tin còn hạn chế nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng, vẫn có những bằng chứng rõ ràng cho thấy thị trường lao động Mỹ đang "hạ nhiệt", qua đó có thể củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách lãi suất trong nửa cuối năm nay.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 5/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 177,2 triệu đồng/lượng (mua) - 176,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 3,7 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 176,7 triệu đồng/lượng (mua) và 179,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng 13,9 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 17,72 - 18,02 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 17,72 - 18,02 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.999 USD/ounce, tăng 44 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Đưa ra dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường đang bước vào giai đoạn biến động với biên độ lớn, phản ánh sự đan xen giữa tâm lý thận trọng và kỳ vọng dài hạn của giới đầu tư. Đợt hồi phục nhanh sau hai phiên bán tháo cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện rõ rệt, đặc biệt khi giá lùi về các vùng được xem là hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Theo các chuyên gia, cú điều chỉnh sâu vừa qua mang tính "giải tỏa" nhiều hơn là tín hiệu đảo chiều xu hướng và vàng vẫn có cơ hội hướng lên các vùng giá cao hơn trong năm nay, song đà tăng sẽ không diễn ra theo đường thẳng mà đi kèm những nhịp điều chỉnh sâu.

Ngân hàng UBS và JP Morgan dự đoán giá vàng sẽ dao động từ 6.200 đến 6.300 USD/ounce vào cuối năm nay, trong khi Deutsche Bank đặt mục tiêu 6.000 USD/ounce. Ngân hàng Citi vẫn giữ nguyên dự báo cơ bản cho năm 2026, dự kiến giá trung bình ở mức 5.000 USD/ounce trong quý I/2026.