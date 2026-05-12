(VTC News) -

Hoàn thiện hơn 2.000 ha diện tích lấn biển

Tại hội thảo Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc kinh doanh – Công ty CP Vinhomes cho biết, đến nay, dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã hoàn thiện hơn 2.000 ha diện tích lấn biển và khoảng 200 km hạ tầng giao thông nội khu. Đây là tiến độ thi công thần tốc so với nhiều dự án quy mô lớn trên thế giới.

Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã hoàn thiện hơn 2.000 ha diện tích lấn biển. (Ảnh: Đ.V)

Theo ông Tâm, ngay từ đầu, dự án được phát triển theo định hướng ESG++ (Môi trường - Xã hội - Quản trị nâng cao), một tiêu chuẩn còn khá mới tại Việt Nam, đặc biệt với một siêu đô thị quy mô 2.870 ha. Theo đó, toàn bộ hệ sinh thái được xây dựng dựa trên các tiêu chí xanh, thông minh, sinh thái và phát triển bền vững.

Cũng theo ông Tâm, trước đây, mô hình phát triển thường là "hạ tầng đi trước, bất động sản đi sau", thì hiện nay tiến độ xây dựng hạ tầng và phát triển sản phẩm đang được triển khai song song.

Hiện tại, nhiều hạng mục nhà ở đã bước vào giai đoạn xây dựng phần thô. Theo kế hoạch, cuối năm nay hoặc đầu năm sau, dự án sẽ giới thiệu những căn nhà mẫu đầu tiên ra thị trường.

“Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hình thành cộng đồng cư dân và hệ sinh thái dịch vụ tại đây. Giai đoạn 2028 - 2029 được kỳ vọng sẽ là thời điểm thuận lợi khi hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như đường vành đai, cao tốc, đường kết nối và Sân bay quốc tế Long Thành dần hoàn thiện và đi vào vận hành đồng bộ”, ông Tâm chia sẻ.

Nhiều hạng mục nhà ở tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đã bước vào giai đoạn xây dựng phần thô. (Ảnh: Đ.V)

Đại diện Vinhomes cho rằng, mỗi sản phẩm tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đều mang giá trị riêng và có tính "độc bản". Bởi, TP.HCM hiện chỉ có một siêu đô thị biển quy mô lớn nằm cạnh hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là lợi thế rất đặc biệt mà không nhiều dự án trên thế giới có được.

TS Đinh Thế Hiển, Chuyên gia kinh tế nhận định, sau thời gian dài quan sát nhiều dự án phát triển tại Việt Nam, ông thực sự ấn tượng với quy mô cũng như tốc độ phát triển hạ tầng hiện nay tại Cần Giờ.

Hội thảo diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Hiển, Vinhomes Green Paradise không đơn thuần là một dự án lấn biển, mà được định hình như một "siêu đô thị" tích hợp đầy đủ các chức năng về dịch vụ, bất động sản, du lịch và giải trí. Quy mô khoảng 2.870 ha - lớn hơn tổng diện tích của quận 1, quận 3 và quận 10 trước đây cộng lại.

Tuy nhiên, theo ông Hiển, để Cần Giờ thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, cần hội đủ ba điều kiện mang tính bước ngoặt.

Thứ nhất là tư duy thực thi thần tốc. Từ giai đoạn 2026 trở đi, Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn đề cao năng lực thực thi. Quy hoạch không thể chỉ dừng ở định hướng trên giấy mà phải được triển khai với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với trước.

“Chúng ta khó có thể tiếp tục chấp nhận những dự án hạ tầng kéo dài hàng chục năm. Thay vào đó, các công trình kết nối chiến lược cần được hoàn thiện và đưa vào vận hành trong khoảng 4 - 5 năm để tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế. Với quyết tâm hiện nay của Chính phủ và TP.HCM, tôi tin điều này hoàn toàn có cơ sở để thực hiện”, ông Hiển nói.

Theo ông Hiển, điều kiện thứ hai chính là sự đồng bộ giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Hạ tầng kết nối không thể chỉ phụ thuộc vào nguồn lực của chủ đầu tư dự án mà cần được liên kết chặt chẽ với hệ thống hạ tầng quốc gia và hạ tầng đô thị của thành phố.

Điều quan trọng là phải có sự phối hợp đồng bộ giữa khu vực công và khu vực tư nhằm hình thành mạng lưới giao thông thông suốt, từ đường bộ, đường thủy đến các tuyến kết nối chiến lược trong tương lai.

Thứ ba là năng lực vận hành và thể chế đột phá. Một siêu đô thị không chỉ cần những công trình quy mô lớn hay kiến trúc biểu tượng mà còn đòi hỏi năng lực quản trị, vận hành và cung cấp dịch vụ tương xứng.

Đồng thời, để thu hút giới tinh hoa, chuyên gia quốc tế và các nhà đầu tư toàn cầu đến sinh sống, làm việc và giải trí, cần nghiên cứu những cơ chế đặc thù mang tính thử nghiệm (sandbox), tương tự mô hình Trung tâm Tài chính Quốc tế (International Financial Centre - IFC) mà nhiều quốc gia đang áp dụng.

Nếu có thể thay đổi mạnh mẽ cách làm và tạo ra cơ chế đủ đột phá, Cần Giờ sẽ không chỉ là một điểm đến du lịch mà có thể trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM, hình thành một nền kinh tế biển với diện mạo hoàn toàn khác biệt trong tương lai.

Hạ tầng là lực đẩy mạnh mẽ cho Cần Giờ

Ông Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ, Cần Giờ đang được TP.HCM định vị trong tầm nhìn phát triển thành một "siêu đô thị biển" với các trụ cột phát triển rõ ràng, đồng bộ và mang tính dài hạn.

Trước hết, trong chiến lược phát triển tổng thể của TP.HCM, Cần Giờ được xác định là không gian trọng điểm để thúc đẩy kinh tế biển. Một trong những định hướng quan trọng là xây dựng khu vực này trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế, từng bước hình thành các trung tâm logistics hàng hải quy mô khu vực, qua đó nâng cao vai trò của TP.HCM trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ thông tin. (Ảnh: Đại Việt)

Song song với phát triển kinh tế biển, Cần Giờ còn được định hướng trở thành đô thị sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học. Đây không chỉ là yêu cầu của phát triển bền vững mà còn là lợi thế đặc thù giúp khu vực này tạo dựng bản sắc riêng.

Đặc biệt, Cần Giờ đang dần trở thành hạt nhân kết nối chiến lược giữa TP.HCM với các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, mở ra không gian phát triển liên vùng quy mô lớn và hướng tới kết nối quốc tế.

Theo ông Đạo, để hiện thực hóa các định hướng này, thời gian qua TP.HCM đã triển khai nhiều dự án trọng điểm nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật trong đó là định hướng phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ cảng biển, tài chính hàng hải và logistics công nghệ cao, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của thành phố.

Cùng với đó là hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ như Vành đai 3, Vành đai 4 và Cao tốc Bến Lức - Long Thành. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn kết nối của Cần Giờ, đồng thời mở rộng liên kết với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ở góc độ phát triển không gian đô thị, Cần Giờ được định hướng xây dựng theo mô hình đô thị sinh thái mật độ thấp, ưu tiên các dịch vụ chất lượng cao và các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, kinh tế đêm, văn hóa - di sản. Mục tiêu là từng bước hình thành một "siêu đô thị biển" hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc sinh thái đặc trưng.

Trong quá trình triển khai, TP.HCM đã xây dựng các cơ chế kiểm soát quy hoạch và bảo tồn sinh học nhằm bảo đảm phát triển bền vững. Theo đó, quy hoạch được thực hiện theo nguyên tắc phân vùng chức năng rõ ràng, thiết lập khu vực bảo tồn nghiêm ngặt đối với khu dự trữ sinh quyển và ưu tiên phát triển có kiểm soát tại các vùng đệm và khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn xây dựng cũng được định hướng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu như duy trì mật độ xây dựng thấp, kiểm soát chiều cao công trình, ưu tiên không gian xanh và phát triển hạ tầng sinh thái.

Song song với phát triển đô thị, cơ cấu kinh tế của Cần Giờ cũng được định hướng chuyển dịch theo hướng "xanh", ưu tiên các ngành ít phát thải, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và gìn giữ bản sắc riêng của địa phương.