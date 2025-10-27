Chuyện ESG ở siêu đô thị lấn biển Cần Giờ

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, TP.HCM được đánh giá là siêu dự án bởi quy mô lên đến 2.870 hecta, tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ USD. Dự án sẽ xây dựng nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế và tạo ra những kỷ lục thế giới.
Đánh giá tác động môi trường hơn 10 lần
PGS.TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông cho biết, trong xu thế biến đổi khí hậu, nước biển dâng lên thì sẽ có hai chiều hướng là lùi xa biển hoặc lấn ra biển. Tại dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (TP.HCM), chúng ta chọn "tấn công" ra biển.
Theo ông Song, việc phát triển kinh tế phải dựa trên sự phát triển đổi mới, đột phá về mặt công nghệ cũng như các loại hình dịch vụ. Bản thân dự án Cần Giờ là một loại hình dịch vụ có tính cách mạng. Đặc biệt, dự án đã có hơn 10 lần đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Nhiều công ty hàng đầu thế giới cũng như các chuyên gia uy tín quốc tế cũng đã đánh giá dự án.
“Bất kỳ dự án nào cũng phải có đánh giá tác động môi trường. Các chuyên gia sẽ chỉ ra là công trình, dự án tác động gì với môi trường và trên những cơ sở đó quản lý rủi ro. Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đã làm rất kỹ việc này. Đây sẽ là một trong những dự án thay đổi về mặt hệ thống đánh giá ĐTM sau này”, ông Song nói..
Cũng theo ông Song, diện tích lấn ra ngoài biển của dự án tại Cần Giờ có diện tích khoảng 3 - 4 km². Khi ra ngoài biển, dự án không san lấp toàn bộ mà tạo ra một hồ chứa nước mặn rộng 800 hecta, quy mô lớn nhất thế giới. Mọi sinh vật biển có thể sinh sống trong hồ này. Với hồ nước mặn nhân tạo “khủng”, chúng ta có điều kiện để chăm sóc đa dạng hóa các sinh vật biển.
Tương tự, ở bên ngoài, dự án tạo ra bãi tắm lớn với các sinh vật biển bên ngoài. Trước đây chỉ có một quan ngại là có thể thay đổi về chế độ thủy lực, dòng chảy ven bờ. Điều này cũng đã được đánh giá rất kỹ trong mô hình thủy lực. Kết quả chứng minh không có tác động gì lớn đối với khu bờ biển.
Với kè bờ biển bên ngoài, chủ đầu tư còn tạo ra một hệ thống bảo vệ bờ vững chắc, rất tốt để phòng chống ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như nước biển dâng trong tương lai.
ESG chuẩn quốc tế sẽ ra sao?
Bà Nguyễn Thị Hương Thu, Giám đốc điều hành Công ty GreenViet - chuyên gia ESG cho biết, Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ – Vinhomes Green Paradise là dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn BREEAM Community, đây là tiêu chuẩn của Anh. Tiêu chuẩn này được ra đời từ năm 1990 và là tiêu chuẩn về công trình xanh đầu tiên của thế giới.
Các tiêu chuẩn thế giới sẽ đưa ra thông lệ, nguyên tắc về phát triển bền vững cho nguyên một khu. Tức là khi khai thác trong một khu đa dạng sinh thái và kết nối với thiên nhiên rất gần như Cần Giờ, tiêu chuẩn quốc tế sẽ đưa ra những nguyên tắc phát triển bền vững cần phải tuân thủ.
Đây là những tiêu chí bắt buộc, một dự án muốn có chứng nhận phải có những minh chứng, chứng minh được đã tuân theo những nguyên tắc này.
Theo BREEAM Community, khi đã có nguyên tắc và thông lệ bắt buộc, tất cả các công trình trong khu vực quy hoạch đều phải tuân thủ thống nhất. Hệ thống này đưa ra quy định chi tiết cho từng hạng mục trong tổng thể phát triển đô thị.
Chẳng hạn, trong quy hoạch tổng thể sẽ xác định rõ vị trí và quy mô các công trình công cộng, khu vực bảo tồn bản sắc dân tộc, lưu giữ giá trị văn hóa, cũng như tỷ lệ công trình xanh trên đầu người – yếu tố cần được cân đối, hài hòa với thiên nhiên. Ngoài ra, không gian quy hoạch còn được quy định cụ thể về tỷ lệ diện tích dành cho đường giao thông, lối đi bộ và đường xe đạp, nhằm hướng đến phát triển đô thị bền vững, thân thiện với môi trường.
Bước cuối cùng sẽ đi vào các yêu cầu chi tiết và cụ thể hơn. Đối với những khu nhà nằm sát biển, các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững có quy định rất chặt chẽ.
Chẳng hạn, trong xử lý nước mưa, khi khu vực đã bê tông hóa, lượng nước mưa chảy xuống phải được dẫn qua các “hệ đệm” tự nhiên như hàng cây xanh hoặc rãnh thoát nước thấm để nước kịp ngấm vào đất trong khu vực. Chỉ sau khi được lọc qua các lớp đệm này và loại bỏ bụi bẩn, nước mưa mới được xả ra biển, đảm bảo bảo vệ môi trường và hệ sinh thái ven bờ.
Siêu đô thị tại Cần Giờ hướng tới ESG
Một trong những điểm độc đáo nhất của dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đó chính là hướng tới mô hình đô thị đạt tiêu chuẩn ESG.
Chuyên gia Nguyễn Thị Hương Thu cho biết, Cần Giờ có những lợi thế rất lớn từ thiên nhiên khi sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới 75.000 hecta và được UNESCO công nhận. Cần Giờ giáp biển Thái Bình Dương, có rừng ngập mặn hấp thụ nhiều CO2 gấp 4-10 lần rừng nhiệt đới trên cạn. Đây là một đặc ân lớn của thiên nhiên dành cho người Việt.
Hiện nay, dự án có những giải pháp như tham quan các khu vực tái sinh ngập mặn, tạo ra những khu vực hoạt động cho cư dân cảm thụ về sự sinh trưởng của rừng... Những hoạt động giáo dục như vậy chính là cách để người dân cảm thụ những giá trị thiên nhiên ban tặng.
Về giao thông, bà Thu đánh giá, dự án Vinhomes Green Paradise đã có sự chuẩn bị rất lớn gồm: Đường sắt tốc độ cao kết nối đến Phú Mỹ Hưng; Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; cầu Cần Giờ; nút giao rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành…
“Một dự án phát triển bền vững rõ ràng rất cần cô lập những nguồn phát thải của chính nó. Ở đây Vingroup đã có tính toán thấu đáo về giao thông xanh 100% sử dụng xe điện hoặc xe đạp hoặc buýt điện, giảm thiểu phát thải. Đó là một sự cộng hưởng để khu đô thị phát thải thấp”, bà Thu nói.
Theo chuyên gia này, về 3 trụ cột ESG mà Vingroup đang áp dụng cũng đi theo những thông lệ và nguyên tắc của quốc tế.
Với cột trụ E (Môi trường), dự án bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên; ưu tiên năng lượng tái tạo; quản lý nước hiệu quả và giảm thiểu khí thải carbon
“Bền vững đảm bảo phát triển kinh tế nhưng luôn luôn nghĩ đến cội nguồn làm sao phải giảm thiểu được nguồn ô nhiễm nhất. Con người phát triển nhưng để lại dấu chân ít tác động nhất cho môi trường, cho trái đất. Đó chính những yếu tố liên quan đến môi trường (E)”, bà Thu chia sẻ.
Với trụ cột S (Xã hội), dự án xây dựng cộng đồng chất lượng cao, có chính sách an cư; dự án có đầy đủ tiện ích về sức khoẻ, giáo dục, văn hóa, thể thao, thúc đẩy sự tương tác; dự án cũng đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho cư dân.
Với cột trụ G (Quản trị), dự án vận hành đô thị hiệu quả bằng ứng dụng công nghệ thông minh (Smart City) vào quản lý; công nghệ và hạ tầng tại dự án có tính phục hồi cao, chống rủi ro khí hậu; dự án có trung tâm điều hành ESG tích hợp AI theo dõi, giám sát, cảnh báo.
“Vinhomes Green Paradise có hệ thống kiểm soát chất lượng không khí bằng AI, là bằng chứng cho thấy các chỉ tiêu về sức khỏe được đo lường một cách tốt nhất để người sử dụng yên tâm tin tưởng vào chất lượng cuộc sống ở đây”, bà Thu cho hay.
Bà Thu cũng ví dụ từ khu dưỡng lão cho người cao tuổi của Vin New Horizon nằm bên trong dự án Vinhomes Green Paradise. Về yếu tố con người, người trẻ thừa hưởng sự thành công và hạnh phúc nhưng vẫn đảm bảo người đã sinh thành ra mình cũng có cuộc sống tốt nhất.
Ở đây, dự án đã phát triển được những phương tiện để phục vụ cho ba thế hệ. Dự án góp phần thúc đẩy sự phát triển của con người lên tầm cao mới, thỏa mãn nhu cầu của giới trẻ nhưng cũng hướng tới sự thịnh vượng, đủ đầy cho người cao tuổi.
Đô thị ESG phát triển từ khu xập xệ
Bà Nguyễn Thị Hương Thu cho biết, một số đô thị ESG nổi tiếng trên thế giới cũng từng được phát triển từ các khu vực kém phát triển. Điển hình như: Hammarby Sjöstad (Stockholm, Thụy Điển) hay Khu đô thị Porta Nuova (Milan, Ý).
Cụ thể: những năm 1990, Khu đô thị Hammarby Sjöstad chỉ là khu dân cư xập xệ, ô nhiễm và không an toàn. Năm 2004 - 2016, khu đô thị này hướng tới đô thị bền vững với việc quản lý năng lượng, xử lý tái chế nước thải và rác…
Đến nay, Hammarby Sjöstad đã trở thành biểu tượng của đô thị ESG toàn cầu với hệ sinh thái khép kín, tiêu thụ năng lượng giảm 50%, 80% cư dân sử dụng phương tiện xanh, giá bất động sản tăng 20-25%...
Năm 2000, Khu đô thị Porta Nuova là khu nhà công nghiệp bỏ hoang. Đến năm 2003, đô thị này hướng đến bền vững, không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thay bằng năng lượng tái tạo, tỷ lệ diện tích cây xanh nâng lên 22m2/người… Hiện, Porta Nuova đã giảm 35% năng lượng tiêu thụ, giảm 45% khí CO2, giảm 40% phương tiện cá nhân.
Theo bà Thu, từ những khu dân cư xập xệ, giá trị kinh tế và đời sống không cao, các quốc gia đã hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị phát triển bền vững và nâng tầm chất lượng đời sống cho con người. Họ tập trung vào những giải pháp công nghệ để hạn chế tối thiểu sử dụng tài nguyên.
Những ví dụ trên cho thấy, những khu đô thị cao cấp hoặc những khu đô thị bền vững của thế giới cũng bắt đầu từ khởi điểm rất thấp, rất bình dân. Nhưng nhờ được quy hoạch, phát triển theo định hướng ESG, con người đã được thụ hưởng cuộc sống tốt hơn.