‘Choáng’ với kỹ thuật xử lý nền móng tại siêu đô thị lấn biển Cần Giờ

(VTC News) -

Với kỹ thuật xử lý nền móng tiên tiến, đại diện Tập đoàn Vingroup - chủ đầu tư dự án - từng khẳng định doanh nghiệp này sẵn sàng cam kết trọn đời trong hợp đồng mua bán: nếu có lún sụt tại dự án ở Cần Giờ.

Vật liệu san lấp được lấy từ chính dự án

Đại diện Tập đoàn Vingroup chia sẻ, Cần Giờ vốn là vùng cửa biển, địa chất hình thành bởi nhiều lớp trầm tích. Phía trên là lớp cát pha bùn sét mềm dày 18 - 24m; bên dưới là các lớp đất sét, cát pha. Các lớp này có trạng thái dẻo đến nửa cứng.

Ở độ sâu 36 - 40m, đất trở nên rắn chắc với các lớp cát chặt và đất cứng - nền tảng lý tưởng để đặt móng cho các công trình quy mô lớn.

Cần Giờ là vùng cửa biển, địa chất hình thành bởi nhiều lớp trầm tích. (Ảnh: Đại Việt)

Cần Giờ có sự hình thành địa chất giống với khu vực giáp sông ở TP.HCM. So với khu vực Bình Thạnh thì 2 khu vực này có địa chất tương đồng. Cụ thể, Bình Thạnh có tầng địa chất yếu phía trên, dày khoảng 30m. Trong khi đó, Cần Giờ có tầng địa chất yếu dày khoảng 20m. Địa chất càng xuống dưới càng tốt hơn. Khi ở độ sâu 36 - 40m thì cả 2 khu vực đều xuất hiện lớp đất tốt, có thể cắm mũi cọc vào đây.

Trong quá trình xây dựng, dự án Vinhomes Green Paradise ứng dụng công nghệ xử lý đất nền ven biển được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Hà Lan - “gã khổng lồ” trong các dự án lấn biển trị thủy.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau nửa năm thi công. (Ảnh: Lương Ý)

Theo đại diện Vingroup, các công nghệ xử lý đất nền ven biển đã từng được ứng dụng thành công tại công trình Nhà máy VinFast 335 ha ở vùng biển sát bờ Cát Hải, Hải Phòng từ năm 2017.

Sau khi nghiên cứu, các công ty tư vấn thiết kế xây dựng hàng đầu cho các công trình lấn biển đã đưa ra giải pháp như sau: Với công trình thấp tầng, cọc ép sẽ được đưa tới lớp đất tốt ở độ sâu 36 - 40m.

Với công trình cao tầng, giải pháp cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette được áp dụng, mũi cọc đặt ở tầng đất chặt 65 - 80m (tương tự cách Vinhomes đã áp dụng thành công tại dự án Central Park và Golden River).

Để xử lý nền đất Cần Giờ, dự án áp dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào - đắp đặc biệt, tức là phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền.

Cách làm này giúp tiết kiệm tài nguyên, hạn chế tối đa việc khai thác ngoài khơi và không gây xáo trộn môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp.

Cát được bơm vào, san gạt thành lớp dày phủ lên bề mặt bùn yếu, sau đó nén chặt và gia cố để nước thoát nhanh, giúp đất cố kết. Lớp cát này vừa thay thế phần đất yếu, vừa tạo nền vững chắc đủ khả năng chịu tải cho các công trình đô thị.

“Giải pháp này đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia, điển hình là quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah ở Dubai hay các dự án mở rộng cảng lớn ở châu Á. Đến nay, công nghệ ấy được mang đến Cần Giờ, nhưng được nâng cấp với các nghiên cứu địa chất đặc thù để bảo đảm an toàn và bền vững lâu dài”, đại diện Vingroup nói.

Phần lớn vật liệu san lấp tại Cần Giờ được lấy trực tiếp từ khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp lên.

Đại diện Vingroup nhận định, với đặc điểm là vùng đất bồi, Cần Giờ giống như một khu vực được thiên nhiên bồi đắp liên tục. Những giải pháp tiên tiến về nền móng và lấn biển trên khi áp dụng vào Cần Giờ càng phát huy hiệu quả.

Ngay từ khâu san lấp, tùy khu vực địa chất, các chuyên gia đã tính toán bù lún cụ thể từ 0,5 đến 1,5m - kết hợp kế hoạch nạo vét định kỳ, đảm bảo độ ổn định lâu dài cho toàn dự án.

Tập đoàn Vingroup cũng cho hay, doanh nghiệp này sẵn sàng cam kết trọn đời trong hợp đồng mua bán: nếu có lún sụt tại dự án ở Cần Giờ, tập đoàn sẽ trực tiếp bảo dưỡng và sửa chữa bằng chi phí của mình. Đây là lời hứa bảo chứng cho sự bền vững của tài sản và niềm tin của nhà đầu tư.

Thi công thần tốc gây "choáng"

Chỉ sau 6 tháng thi công Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ – Vinhomes Green Paradise - khu vực biển bùn đục ngầu, rộng lớn trước đây - đã được san lấp hoàn toàn bằng cát. Hàng nghìn phương tiện cơ giới, kỹ sư, công nhân làm việc liên tục trên công trường. Nhiều người đã phải thốt lên “dự án triển khai quá thần tốc”.

Vùng biển bùn rộng lớn tại Cần Giờ đã được san lấp nhanh chóng chỉ sau 6 tháng thi công. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, PGS.TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cho biết, công nghệ xử lý lấn biển, chống xói lở ở Cần Giờ được các chuyên gia nghiên cứu rất kỹ lưỡng và áp dụng công nghệ tiên tiến.

“Khi tham quan công trường, tôi rất là ngạc nhiên bởi vì tốc độ thi công tại Cần Giờ có thể nói là kỷ lục, có thể khẳng định là kỷ lục thế giới”, ông Song nói.

Cũng theo ông Song, bên trong dự án sẽ có hồ nước mặn nhân tạo Paradise Lagoon quy mô lớn nhất thế giới, diện tích lên đến 800 ha. Hồ này được sinh ra khi lớp cát được nạo vét lên để bồi đắp cho khu vực nổi của dự án. Hồ có hệ thống lọc nước biển với công suất 20.000 m³/h. Đây là hạng mục mà ông rất ấn tượng.

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ được bắt đầu nghiên cứu từ năm 2004, từ một quy hoạch tổng thể rất lớn. TP.HCM mong muốn Cần Giờ sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy thu nhập của người dân tăng lên. Khu đô thị lấn biển Cần Giờ là một trong những siêu dự án góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội.

PGS.TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông. (Ảnh: Đ.V)

Về tính khả thi, các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được các kỹ thuật, công nghệ lấn biển. Trên thế giới, Hà Lan đã thực hiện việc lấn biển từ những năm 60 của thế kỷ trước hay các khu vực lấn biển ở Dubai còn có nước sâu hơn ở TP.HCM rất nhiều.

Về vấn đề địa chất, địa chất ở Cần Giờ tương tự như địa chất của vùng Bình Thạnh (quận Bình Thạnh cũ), khoan thăm dò khoảng 60m là gặp nền đất cứng. Tại Bình Thạnh, Vinhomes cũng đã có kinh nghiệm xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81. Do đó, việc thực hiện xây dựng trên nền địa chất ở Cần Giờ không phải là vấn đề quá lớn.