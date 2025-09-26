Chạm ngõ siêu đô thị ESG++ chuẩn mới ở vùng biển Cần Giờ

(VTC News) -

Đô thị ESG trở thành chuẩn mực toàn cầu

Trong kỷ nguyên đô thị hóa thần tốc, khi các thành phố lớn phải đối mặt cùng lúc với biến đổi khí hậu, khan hiếm tài nguyên và áp lực dân số, thế giới buộc phải tìm kiếm một mô hình phát triển mới, nơi con người và thiên nhiên không đứng ở hai đầu đối nghịch. Từ đó, ESG, viết tắt của Environmental (Môi trường) - Social (Xã hội) - Governance (Quản trị), đã trở thành bộ tiêu chuẩn toàn cầu để kiến tạo những đô thị thế hệ mới.

Trên thế giới, Masdar City tại UAE được xem là “thành phố của tương lai” giữa sa mạc, vận hành bằng năng lượng tái tạo với tham vọng không phát thải. Songdo của Hàn Quốc trở thành hình mẫu Smart City, nơi mọi hoạt động được kiểm soát và tối ưu qua dữ liệu thời gian thực. Singapore - Marina Bay là minh chứng về quản trị minh bạch và khả năng điều hòa thiên nhiên trong lòng một đô thị ven biển năng động. Những thành phố này đã chứng minh rằng ESG là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự thịnh vượng dài hạn.

Thành phố Masdar City của UAE giữa lòng sa mạc.

Kiến tạo các đô thị ESG toàn diện đã trở thành xu hướng mạnh mẽ, nhưng phần lớn mới chạm đến một lát cắt của ESG - thiên về môi trường hoặc tập trung vào công nghệ quản trị - chưa đạt đến sự tổng hòa hoàn chỉnh. Khoảng trống này mở ra cơ hội cho những dự án mới tạo nên chuẩn mực mới vượt lên ESG, nơi cả ba trụ cột cùng cộng hưởng, nâng tầm chất lượng sống của cả một vùng đất.

Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise hướng tới chuẩn mực ESG++ toàn cầu đang từng bước hình thành.

Việt Nam mang khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, đang bước vào cuộc đua này bằng một dự án mang tầm vóc quốc tế: Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Tựa lưng vào “kỳ quan” dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise đang được kiến tạo để trở thành biểu tượng mới trên bản đồ thế giới.

Vinhomes Green Paradise - tiêu chuẩn ESG++ mới của đô thị khu vực và toàn cầu

Cần Giờ sở hữu lợi thế mà ít nơi trên thế giới có được. Nằm trong Mega City (hình thành từ việc sáp nhập TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu), Cần Giờ là hạt nhân kết nối trực tiếp các cảng biển quốc tế, sân bay Long Thành và mạng lưới cao tốc, metro hiện đại trong tương lai.

Đặc biệt, nơi đây liền kề khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận - một di sản thiên nhiên hiếm hoi còn giữ được vẻ đẹp nguyên bản. Sự giao thoa giữa hạ tầng đô thị tiên tiến và môi trường sinh thái nguyên sơ tạo nền tảng lý tưởng phát triển một đô thị ESG++ đúng nghĩa.

Cánh đồng điện gió cách bờ biển 20km sẽ cung cấp năng lượng tái tạo cho siêu đô thị.

Về môi trường, dự án khai thác năng lượng tái tạo từ cánh đồng điện gió ngoài khơi cách bờ 20 km, cung cấp nguồn năng lượng xanh ổn định, đồng thời chỉ sử dụng năng lượng từ pin dự phòng, không dùng máy phát điện từ nhiên liệu xăng dầu. Toàn bộ phương tiện nội khu hướng tới vận hành bằng xe điện 100% như xe tải, xe cứu hoả, cano điện....

Hệ thống nước đạt chuẩn uống trực tiếp tại vòi, giảm thiểu rác thải nhựa và tiêu hao năng lượng. Vinhomes Green Paradise còn tiên phong trong bảo tồn rừng ngập mặn và hệ sinh thái biển, trở thành hình mẫu hiếm có phát triển song hành bảo tồn và tái sinh

Về xã hội, dự án mở ra hàng chục nghìn việc làm trong các lĩnh vực như du lịch sinh thái, logistics, công nghệ xanh. Các chương trình đào tạo, chuyển đổi nghề giúp người dân địa phương hòa nhập vào nền kinh tế biển mới, đồng thời hình thành cộng đồng cư dân quốc tế tinh hoa với lối sống văn minh, nâng cao chất lượng sống toàn khu vực.

Về quản trị, đô thị vận hành trên nền tảng Smart City 2.0, ứng dụng IoT, AI và Big Data để giám sát, tối ưu các hoạt động từ giao thông, an ninh đến dịch vụ cộng đồng. Dữ liệu minh bạch, quản lý theo thời gian thực, hướng tới các chuẩn quốc tế như BREEAM Communities và ISO 37122, khẳng định đẳng cấp đô thị thông minh và bền vững.

Vinhomes Green Paradise sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, dịch vụ và du lịch của TP.HCM.

Điều làm nên sự khác biệt của Vinhomes Green Paradise là khả năng dung hòa những yếu tố tưởng như đối lập: Đại đô thị hiện đại bậc nhất bên cạnh khu dự trữ sinh quyển nguyên sơ; trung tâm kinh tế biển sôi động vận hành trên nền tảng giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên; cộng đồng quốc tế tinh hoa sống giữa thiên nhiên được bảo vệ và nâng niu.

Nếu Masdar City là giấc mơ xanh giữa sa mạc, Songdo là biểu tượng công nghệ, Singapore là chuẩn mực quản trị, thì Cần Giờ là bản giao hưởng hoàn chỉnh - nơi những giá trị ấy hội tụ và vươn tới tầm cao mới.

Khi mạng lưới hạ tầng, tiện ích hiện đại, các công trình biểu tượng và hệ thống công nghệ hàng đầu đi vào vận hành, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ mang đến diện mạo mới cho TP.HCM, đồng thời định vị Việt Nam trên bản đồ các đô thị bền vững toàn cầu. Từ vùng đất nơi rừng gặp biển của Việt Nam, một siêu đô thị tầm vóc quốc tế đang dần hình thành, khởi nguồn cho chuẩn mực ESG++ và lan tỏa ra thế giới, trở thành hình mẫu của các siêu đô thị tương lai.