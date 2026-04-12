Công an phường ở Đà Nẵng giúp du khách Nga tìm lại tài sản bỏ quên trên taxi

Theo đó, lúc 15h ngày 12/4, du khách Daniil Volkov (SN 1991, quốc tịch Nga) đến trụ sở Công an phường Cẩm Lệ trình báo về việc để quên túi xách trên xe taxi trong quá trình di chuyển vào chiều 11/4.

Du khách Nga nhận lại tài sản bỏ quên trên xe taxi. (Ảnh: C.A)

Bên trong túi có 1 máy tính xách tay phục vụ công việc và các giấy tờ quan trọng khác.

Với sự phối hợp tích cực của quần chúng Nhân dân, lực lượng công an nhanh chóng xác định được tài xế liên quan là anh N.H.A. (trú phường Thanh Khê). Qua làm việc, tài xế cho biết đã phát hiện túi xách do hành khách bỏ quên nhưng chưa xác định được chủ sở hữu để liên hệ. Sau đó, tài xế đã chủ động mang tài sản đến giao nộp tại trụ sở công an phường.

Công an phường Cẩm Lệ đã tổ chức trao trả toàn bộ tài sản cho anh Daniil Volkov.

Được biết, cuối năm 2025, công an phường ở Đà Nẵng cũng giúp 2 du khách Nga nhận lại tài sản bỏ quên trên ô tô khách.

Cụ thể, sau khi di chuyển từ Nha Trang ra Đà Nẵng bằng ô tô khách, 2 công dân quốc tịch Nga đã để quên 1 laptop và 1 túi xách (trong túi có 1 passport, 1 điện thoại di động, 1 dây chuyền và số tiền mặt khoảng 50 triệu đồng).

Khi phát hiện bị thất lạc tài sản, 2 du khách nhờ công an phường An Khê hỗ trợ tìm giúp. Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khê nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm và trao trả đầy đủ tài sản, giấy tờ cho du khách.

Nhận lại tài sản, 2 du khách đã rất xúc động, vui mừng, cảm ơn sự tận tâm, nhiệt tình hỗ trợ của lực lượng công an phường.