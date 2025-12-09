Bộ trưởng Công an: Vụ án tham nhũng, chức vụ giảm hơn 17% so với năm 2024

(VTC News) -

Nội dung trên được Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đưa ra khi trình bày trước Quốc hội Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025, sáng 9/12.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, trong năm 2025, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương tập trung nhận diện, chủ động giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững; đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Về tình hình, kết quả công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, Bộ trưởng Công an cho biết, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,18% (một số loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024).

Lực lượng Công an tập trung mở 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 81,32%; trong đó, án rất nghiêm trọng đạt 93,25%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,16% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao).

"Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế ít hơn 28,97%, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ ít hơn 17,57% so với cùng kỳ năm 2024", Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ.

Cũng trong kỳ báo cáo, cơ quan Công an mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương xã hội; ổn định thị trường hàng hóa trong nước và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Về tình hình, kết quả công tác đấu tranh với tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, theo báo cáo của Chính phủ, số vụ phạm tội về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ít hơn 48,17% so với cùng kỳ năm 2024.

Lực lượng Công an tiếp tục tăng cường chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu đô thị; đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và an toàn thực phẩm; tăng cường phòng chống vi phạm về an toàn thực phẩm.

Trong năm 2025, số vụ phạm tội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông ít hơn 11,53% so với cùng kỳ năm 2024. Đã xây dựng mô hình liên ngành phòng, chống lừa đảo trực tuyến; tổng rà soát, làm sạch thuê bao di động, tài khoản ngân hàng; dịch vụ xác thực điện tử. Ngăn chặn truy cập các trang mạng, tài khoản mạng xã hội liên quan hành vi vi phạm pháp luật.

Nêu rõ số vụ phạm tội về ma túy ít hơn 18,29% so với cùng kỳ năm 2024, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng thuốc gây nghiện.

Đồng thời, mở cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 của Chính phủ cũng nêu rõ những kết quả về công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự.

Trong đó, về lĩnh vực quản lý cư trú, xuất, nhập cảnh, các cơ quan tiếp tục rà soát, loại bỏ và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đăng ký cư trú để loại bỏ các thủ tục, giấy tờ không cần thiết, gây phiền hà cho Nhân dân. Bộ Công an chủ động rà soát, ban hành các quy định trong công tác bảo đảm an ninh hàng không sau khi tiếp nhận, tạo sự thống nhất, thông suốt, không bị gián đoạn, đứt gãy.

Về lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, Bộ trưởng Công an cho biết, các đơn vị tổ chức tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông tuy giảm cả 3 tiêu chí song vẫn còn xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người.

Về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công an ban hành Đề án kéo giảm cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần kéo giảm số vụ cháy, nổ.

"Số vụ cháy, nổ tuy giảm song vẫn còn xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản", Đại tướng Lương Tam Quang nói.

Theo Bộ trưởng Công an, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác điều tra, xử lý tội phạm, công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam... được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu công tác chưa đạt yêu cầu Quốc hội giao.

Vi phạm hành chính diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước; số vụ xử phạt vi phạm hành chính giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Cũng trong kỳ báo cáo, Cơ quan điều tra các cấp không nhận được đơn, yêu cầu đề nghị bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra.

Đánh giá chung, Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; kéo giảm hầu hết các loại tội phạm; khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận.

"Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông đạt nhiều kết quả tích cực. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật...", Bộ trưởng nói.

Song, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng thừa nhận, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Còn vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam. Vi phạm hành chính còn diễn ra nhiều trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Nguyên nhân được đưa ra là do: Hệ thống các văn bản pháp luật vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện; Công tác tuyên truyền chưa đến được nhiều với đối tượng cần tuyên truyền; trang bị, phương tiện của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đề cập đến chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2026, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Công an địa phương và cơ quan điều tra các cấp.

"Tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí ở 3 cấp Công an, gắn với tăng cường biên chế cho cơ sở. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ các lĩnh vực công tác phòng, chống tội phạm", Bộ trưởng nói thêm.