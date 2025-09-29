Đóng

Cảnh tượng kinh hoàng ở Thanh Hoá sau khi bão số 10 Bualoi đổ bộ

(VTC News) -

Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News tại vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hoá cho thấy, gió rất mạnh, rít liên hồi, quật đổ cây cối, nhiều nơi ngập sâu.

Cao Lý - Thanh Nga - Khánh Duy - Nguyễn Ngọc
