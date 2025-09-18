Mạo danh thẩm phán cấp cao lừa đảo 1,3 tỷ đồng

(VTC News) -

Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Hương. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Ngày 18/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định đối với Lâm Thị Hương về hành vi mạo danh thẩm phán chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 14/7, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của bà N.T.H (62 tuổi, ở phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chuyển theo đường công văn.

Trong đơn, bà H tố cáo bị Lâm Thị Hương (hay còn gọi là Hoài, 37 tuổi, quê Nam Định, hiện đang bán vật liệu xây dựng, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường B'Lao) lừa đảo thông qua hành vi đưa nhận và môi giới hối lộ khi hứa hẹn chạy án, để giúp thắng kiện trong một vụ án dân sự.

Qua quá trình điều tra, Hương tự bịa đặt thông tin rằng đã nhờ được thẩm phán N.C - là thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM để giúp bà H thắng kiện.

Để tăng tính thuyết phục, Hương vừa yêu cầu bà H chuyển tiền "lo chạy án". Đồng thời, Hương tạo tài khoản zalo giả mạo danh ông N.C để gửi tin nhắn và hình ảnh khiến nạn nhân tin rằng vị thẩm phán này đang giúp mình.

Hương còn mượn tài khoản ngân hàng của người khác để chụp ảnh các giao dịch chuyển tiền giả rồi gửi cho bà H, khẳng định rằng tiền đã được chuyển cho "người của ông N.C".

Cùng với đó, Hương tiếp tục nhờ một người đàn ông khác giả danh thẩm phán N.C để nói chuyện điện thoại với nạn nhân nhằm củng cố niềm tin và thúc đẩy việc chuyển tiền.

Kết quả, bà N.T.H tin tưởng và chuyển tổng cộng 1,3 tỷ đồng cho Hương. Toàn bộ số tiền này bị Hương chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lâm Thị Hương 4 tháng để tiếp tục điều tra.