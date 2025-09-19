Nga ghi nhận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển vùng Kamchatka

(VTC News) -

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất nằm cách Petropavlovsk-Kamchatsky 127 km về phía đông và xảy ra lúc 6h58 ngày 19/9 (giờ địa phương). Độ sâu chấn tiêu là 19,5 km.

Hệ thống cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương lập tức ban hành cảnh báo trong thời gian ngắn, nhưng sau đó đã gỡ bỏ. Các dịch vụ khẩn cấp của vùng Viễn Đông cũng được đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng ứng phó.

Sóng thần gây ngập lụt sau trận động đất xảy ra hồi tháng 7 ở Nga. (Ảnh: Reuters)

Trận động đất đầu tiên kéo theo một loạt dư chấn có cường độ lên tới 5,8 độ richter. Hiện tại, thiệt hại của trận động đất vẫn chưa được cập nhật.

Trước đó, trận động đất với độ lớn 8,8 độ richter xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka sáng 30/7 đã kích hoạt cảnh báo sóng thần trên toàn vành đai Thái Bình Dương, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia từ Nhật Bản đến Mỹ.

Thời điểm đó các nhà khoa học cho biết trận động đất này xảy ra trên một khu vực được gọi là “đứt gãy siêu hút chìm” - nơi mảng Thái Bình Dương có mật độ lớn hơn đang trượt xuống dưới mảng Bắc Mỹ nhẹ hơn.

Mảng Thái Bình Dương đang di chuyển, khiến khu vực bán đảo Kamchatka ngoài khơi vùng Viễn Đông Nga - nơi xảy ra động đất - đặc biệt dễ bị tác động trước những cơn chấn động như vậy. Họ cũng cho biết không thể loại trừ khả năng xảy ra các dư chấn mạnh hơn.

Các trận động đất do hiện tượng “hút chìm” - khi một mảng kiến tạo đẩy xuống dưới mảng khác - thường mạnh hơn nhiều so với các dạng “trượt ngang” như trận động đất xảy ra ở Myanmar vào tháng 3, nơi các mảng kiến tạo trượt ngang nhau với tốc độ khác nhau.