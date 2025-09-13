(VTC News) -

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), trận động đất nằm ở độ sâu 10 km. Trong khi đó Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) ước tính trận động đất có cường độ 7,4 độ richter, với độ sâu 39,5 km.

Động đất mạnh 7,1 độ richter gần bờ biển Nga, cảnh báo sóng thần.

Hệ thống cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết có nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất này.

Tuy nhiên, teo đài truyền hình NHK, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết ở phía tây nam Bán đảo Kamchatka, gần Nhật Bản, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Bán đảo Kamchatka của Nga từng xảy ra 5 trận động đất mạnh - trận lớn nhất có cường độ 7,4 độ richter - vào ngày 20/7/2025.

