Thời sự quốc tế 19/9: Ông Trump nói chưa phải lúc kêu gọi ngừng bắn Nga-Ukraine

Tổng hợp tin tức thời sự quốc tế sáng 19/9:

Chưa phải lúc kêu gọi ngừng bắn Nga-Ukraine

Trên chuyên cơ Air Force One, một phóng viên đặt câu hỏi liệu đã đến lúc thúc đẩy ngừng bắn Nga -Ukraine hay chưa, khi đã một tháng trôi qua kể từ cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska.

“Tôi chưa cảm thấy như vậy. Nhưng đến lúc cần, nếu tôi phải làm, thì sẽ rất cứng rắn”.

Ông Trump, người từng nhiều lần chỉ trích cả Nga lẫn Ukraine, gần đây thừa nhận việc đàm phán chấm dứt xung đột khó khăn hơn ông nghĩ. Tại họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm thứ Năm, ông nói Nga “thực sự khiến tôi thất vọng".

Lính pháo binh Ukraine gần tiền tuyến với Nga năm 2025.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt thêm các “biện pháp trừng phạt lớn” đối với Moskva, nhưng chỉ khi tất cả thành viên NATO ngừng mua dầu Nga. Trên nền tảng Truth Social, ông viết: “Đây không phải là cuộc chiến của Trump (nó sẽ không bao giờ nổ ra nếu tôi còn là tổng thống!), mà là cuộc chiến của Biden và Zelensky".

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền hình Nga vào cùng ngày, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhận xét Tổng thống Donald Trump đã thay đổi quan điểm, từ việc ra “tối hậu thư đòi ngừng bắn vô điều kiện” sang ủng hộ một giải pháp lâu dài và bền vững.

Về phía Moskva, Nga yêu cầu Ukraine công nhận biên giới mới, từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO để giữ trung lập vĩnh viễn, và chấp nhận hạn chế quân sự. Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ những điều kiện này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trung Quốc chuẩn bị thử nghiệm tuyến hàng hải Bắc Cực tới châu Âu

Theo Politico, Trung Quốc sẽ khai trương một tuyến vận tải biển mới chạy dọc bờ biển phía Bắc nước Nga, qua Bắc Cực để đến châu Âu.

Tuyến Hàng hải Bắc Cực (NSR) kéo dài hàng nghìn km qua vùng biển Bắc Cực của Nga, vốn ngày càng dễ tiếp cận do băng tan. Moskva coi đây là cơ hội mở ra nhiều dự án quốc tế mới.

(Ảnh minh họa)

Ngày 20/9, Trung Quốc sẽ điều tàu chở container Istanbul Bridge khởi hành từ cảng Ninh Ba-Chu San, được tàu phá băng hộ tống, trong hành trình 18 ngày tới Felixstowe (Anh). Tuyến đường này ngắn hơn đáng kể so với các tuyến truyền thống: khoảng 40 ngày qua kênh đào Suez, 50 ngày qua Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, hoặc 25 ngày qua đường sắt Á-Âu.

“Theo sau biến đổi khí hậu, Bắc Cực là khu vực đầu tiên thay đổi bản đồ địa chính trị”, Malte Humpert thuộc Viện Bắc Cực nói với Politico, nhấn mạnh khu vực này đang định hình lại cục diện vì tài nguyên và khả năng khai thác các tuyến hàng hải. Ông cho rằng dù phần lớn các tuyến thương mại vẫn qua kênh Suez, Địa Trung Hải và Singapore, Bắc Cực có thể sớm trở thành lựa chọn thay thế vì rút ngắn được 40% quãng đường và tránh được nhiều bất ổn địa chính trị.

Nhận định này xuất hiện trong bối cảnh các tuyến hàng hải truyền thống đối mặt với bất ổn: hải tặc gần Sừng châu Phi, hay mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái tại Hồng Hải, buộc nhiều hãng vận tải phải vòng qua châu Phi.

Nga nhiều lần kêu gọi hợp tác quốc tế phát triển Bắc Cực. Đầu năm nay, Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu biến tuyến Hàng hải Bắc Cực thành trục chính của Hành lang Vận tải Xuyên Bắc Cực, nâng khối lượng hàng hóa lên 70–100 triệu tấn vào cuối thập kỷ.

Ông cũng công bố kế hoạch bảo đảm vận tải quanh năm nhờ đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân độc quyền của Nga, đồng thời mở rộng các cảng hiện có như Murmansk và xây thêm cảng mới dọc tuyến.

Ông Putin còn nhấn mạnh tiềm năng khai thác dầu khí, kim loại và đất hiếm tại Bắc Cực, kêu gọi liên doanh với các đối tác như Trung Quốc, Ấn Độ, UAE…, đồng thời cam kết thúc đẩy phát triển đô thị và du lịch ở khu vực này.