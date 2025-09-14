Khoảnh khắc UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga

(VTC News) -

Khoảnh khắc UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga và gây ra đám cháy lớn. (Video: X)

Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một UAV Ukraine lao về phía nhà máy lọc dầu Ufa ở Bashkortostan, miền trung Nga rồi phát nổ thành cầu lửa.

Lãnh đạo vùng Bashkortostan, ông Radiy Khabirov thông báo: “Hôm nay, nhà máy lọc dầu của công ty Bashneft bị tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái. Không có thương vong. Cơ sở sản xuất bị hư hại nhẹ và một đám cháy bùng phát và đang được dập tắt"

Ông Khabirov cho biết thêm có một máy bay không người lái đâm vào nhà máy, trong khi một máy bay khác bị bắn hạ.

Bashkortostan là một trong những khu liên hợp lọc dầu lớn nhất của Nga, đặt tại ngoại ô thành phố Ufa, cách tiền tuyến Ukraine khoảng 1.400 km. Cơ sở này thuộc sở hữu của công ty Bashneft, chuyên sản xuất khoảng 150 loại chế phẩm dầu.

Hôm 5/9, UAV của Ukraine cũng tấn công nhiều cơ sở dầu mỏ của Nga trong đêm, bao gồm nhà máy lọc dầu Rosneft và kho dầu ở tỉnh Luhansk.

Thời điểm đó, những bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy đám cháy lớn và khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu nằm ở rìa phía nam thành phố.

Chỉ riêng trong tháng 8, Ukraine tấn công ít nhất 12 nhà máy lọc dầu, số cơ sở bị tê liệt chiếm hơn 17% tổng công suất lọc dầu của Nga, tương đương 1,1 triệu thùng/ngày.