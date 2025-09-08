Tổng thống Ukraine cáo buộc Mỹ nhượng bộ Nga

(VTC News) -

Trong phát biểu ngày 7/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc ông Donald Trump nhượng bộ Nga. Ông Zelensky cho rằng cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và Mỹ tại Alaska mới đây hoàn toàn gạt bỏ Ukraine ra ngoài.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục lập luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang dùng "chiêu trò" với Mỹ. Ông Zelensky cũng kêu gọi tăng cường áp lực lên Moskva, cho rằng việc một số nước EU tiếp tục mua dầu và khí đốt của Nga là "không công bằng".

Phát biểu sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga gặp gỡ, ông Zelensky khẳng định cuộc đối thoại “không phải đàm phán thực sự”. Tổng thống Ukraine cho rằng Mỹ trao cho ông Putin "những gì ông ta muốn", cảnh báo rằng cách tiếp cận này sẽ khiến xung đột kéo dài và Ukraine bị tổn hại nghiêm trọng.

Tổng thống Donald Trump cầm bức ảnh chụp ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên tại Căn cứ Không quân Andrews gần Washington, Tổng thống Donald Trump cho biết ​​sẽ có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong vài ngày tới.

"Sẽ sớm thôi, trong vài ngày tới", ông Trump trả lời khi được hỏi về thời điểm ông muốn điện đàm với Putin.

"Chúng ta sẽ làm được điều đó", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh khi bình luận về những nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine. "Tình hình Nga-Ukraine, tôi tin tưởng chúng ta sẽ làm được điều đó", ông nói thêm. Trước đó, ngày 4/9, ông đã công bố kế hoạch hội đàm với Putin trong tương lai gần.

Ngày 15/8, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại một căn cứ quân sự ở Alaska. Trong một tuyên bố với báo chí sau cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho biết họ chủ yếu tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine. Tổng thống Nga cũng kêu gọi hai bên mở ra một trang mới trong quan hệ song phương và nối lại hợp tác khi mời Tổng thống Trump đến thăm Moskva.

Ông Trump cũng khẳng định đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các lãnh đạo châu Âu, dự kiến một số nguyên thủ sẽ thăm Washington trong tuần này để thảo luận về cuộc chiến.

Diễn biến trên cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa Kiev và Washington về cách tiếp cận đối với Moskva, trong bối cảnh dư luận quốc tế theo dõi sát sao những bước đi tiếp theo của ông Trump trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến đã kéo dài hơn ba năm.