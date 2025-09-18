Nga tuyên bố tiến quân trên mọi mặt trận ở Ukraine

(VTC News) -

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết quân đội nước này đang đạt tiến triển ở mặt trận Donetsk và xa hơn về phía tây tại các khu vực như Zaporizhzhia hay Dnipropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Gerasimov thông tin thêm: "Quân đội của chúng tôi trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt đang tiến quân theo hầu hết mọi hướng. Và cuộc giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra theo hướng Krasnoarmeisk".

Nga liên tục thực hiện nhiều đợt tấn công vào Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Cùng với đó, ông Gerasimov nhấn mạnh thêm: "Bằng mọi cách và không quan tâm đến tổn thất, đối phương đang cố gắng nhưng không ngăn chặn bước tiến của chúng tôi và giành lại thế chủ động".

Ông Gerasimov cũng tuyên bố quân đội Ukraine "triển khai những đơn vị chiến đấu được huấn luyện tốt nhất và có năng lực nhất, lấy từ nhiều khu vực khác. Và điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Nga tiến vào khu vực khác".

Trong quá trình tiến quân qua miền đông Ukraine, lực lượng Nga duy trì nhiều cuộc tấn công dữ dội vào khu vực xung quanh Pokrovsk ở vùng Donetsk trong nhiều tháng.

Ông Gerasimov cho biết lực lượng Nga cũng đang đạt tiến triển trong việc chiếm lại Kupiansk nằm ở phía đông bắc và Yampil ở xa hơn về phía đông Ukraine.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Gerasimov dường như trái ngược với lời kể của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và quan chức quân đội Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Zelenskiy dự đoán sẽ có nhiều cuộc tấn công mới của Nga, nhưng cũng nói thêm lực lượng Moskva không đạt nhiều thành công ở tiền tuyến trong những hoạt động gần đây.

"Nhìn chung, tôi thực sự hài lòng khi 3 đợt tấn công gần đây nhất của Nga thất bại, dù họ đang lên kế hoạch cho 2 đợt tấn công lớn hơn nữa. Theo quan điểm của tôi, đây là tín hiệu quan trọng", nhà lãnh đạo Ukraine nói.