Ông Zelensky sẽ gặp ông Trump để bàn về đảm bảo an ninh cho Ukraine

(VTC News) -

Theo ông Zelensky, Nga vừa thực hiện một trong những cuộc tập kích lớn nhất từ trước đến nay, phóng 40 tên lửa và khoảng 580 máy bay không người lái trong đêm, khiến ít nhất ba người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Cùng lúc, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào khu vực Samara, tây nam Nga, làm bốn người chết - một trong những vụ tập kích gây thương vong lớn nhất phía Nga kể từ năm 2022.

Ông Zelensky nói ông sẽ bàn với ông Trump về các bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Ukraine lâu nay thúc giục phương Tây đưa ra cam kết chắc chắn để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga.

Tổng thống Mỹ-Ukraine trong một cuộc gặp đột xuất bên lề tang lễ Giáo hoàng Francis, tháng 4/2025.

Trong các đợt tập kích mới, một tòa chung cư ở thành phố Dnipro trúng tên lửa gắn bom chùm, khiến ít nhất một người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, theo giới chức địa phương. Ông Zelensky công bố hình ảnh hiện trường với nhà cửa, xe cộ cháy rực và lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi đống đổ nát.

Song song, chiến sự diễn ra ác liệt ở nhiều khu vực. Nga tuyên bố đã kiểm soát làng Berezove thuộc vùng Dnipropetrovsk và tăng áp lực quanh Kupiansk, một nút giao đường sắt chiến lược ở vùng Kharkov.

Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine xác nhận tấn công nhiều cơ sở dầu khí của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu Saratov và Novokuybyshevsk, đồng thời làm tê liệt một số trạm bơm dầu. Một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine (SBU) nói rằng những mục tiêu này “mang lại siêu lợi nhuận từ dầu mỏ cho ngân sách Nga, qua đó nuôi dưỡng cuộc chiến".

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 149 UAV Ukraine chỉ trong một đêm, trong đó 27 chiếc ở vùng Saratov và 15 chiếc ở vùng Samara.

Trong khi đó, triển vọng đàm phán hòa bình vẫn bế tắc. Ba vòng tiếp xúc trực tiếp tại Istanbul năm nay chỉ đạt được trao đổi tù nhân. Moskva tiếp tục giữ lập trường cứng rắn, muốn Kiev nhượng toàn bộ vùng Donbass, điều mà Ukraine bác bỏ. Kiev kêu gọi triển khai quân châu Âu làm lực lượng gìn giữ hòa bình, nhưng Nga coi đó là “không thể chấp nhận".