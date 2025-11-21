Nga tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược ở Kharkiv, Ukraine bác bỏ

(VTC News) -

Theo điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm sở chỉ huy của cánh quân Tây và họp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu cùng tư lệnh cánh quân Tây và Nam.

Tại đây, ông Putin được thông báo tóm tắt về tình hình ở hai thành phố quan trọng nằm về phía đông Ukraine là Kostiantynivka và Kramatorsk cũng như xung quanh Kupiansk ở vùng Kharkiv.

"Lực lượng quân đội Nga đã giải phóng thành phố Kupiansk và đang tiếp tục tấn công nhiều đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây ở bờ trái sông Oskol", Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov nói trong video đăng tải trên trang web của điện Kremlin.

Thành phố hoang tàn vì xung đột. (Ảnh: Reuters)

Ông Gerasimov cũng báo cáo với Tổng thống Nga rằng quân đội Nga kiểm soát 70% thành phố Pokrovsk và 80% thị trấn Vovchansk cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Trong đó, cuộc giao tranh ác liệt nhất dọc theo tuyến đầu dài 1.200 km diễn ra gần Pokrovsk với lực lượng Ukraine có "sự kháng cự quyết liệt".

Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga rằng lực lượng của họ giành quyền kiểm soát phần lớn diện tích thành phố Kupiansk vào ngày 20/11. Cùng với đó, Ukraine tiếp tục bác bỏ tuyên bố Nga có được phần lớn hai thị trấn khác thuộc Pokrovsk - trung tâm hậu cần mà họ nỗ lực kiểm soát giữ trong nhiều tháng cùng Vovchansk, gần biên giới Nga.

Kupyansk rộng hơn 33 km², nằm cách thủ phủ Kharkov của tỉnh cùng tên khoảng 100 km. Đây là thành phố chiến lược về mặt giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine, nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine ở tỉnh Kharkov.

Trong diễn biến liên quan đến cuộc xung đột, Ukraine chính thức nhận bản dự thảo kế hoạch hòa bình từ chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần ba năm với Nga.

Dù Nhà Trắng khẳng định bản kế hoạch “vẫn đang trong quá trình hoàn thiện”, những nội dung rò rỉ đã nhanh chóng gây tranh cãi.

Theo đó, Ukraine sẽ phải rút khỏi một số khu vực ở Donbass mà Kiev hiện còn kiểm soát, đồng thời chấp nhận “đóng băng” đường chiến tuyến tại Kherson và Zaporizhzhia.

Về quân sự, Kiev bị yêu cầu cắt giảm ít nhất một nửa lực lượng và bàn giao một phần vũ khí hạng nặng do phương Tây viện trợ.

Trên phương diện chính trị, Ukraine phải tạm dừng tiến trình gia nhập NATO và tham gia thảo luận về vị thế của ngôn ngữ Nga cùng Giáo hội Chính thống giáo Nga trong giai đoạn hậu chiến.