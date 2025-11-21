Nga - Trung đàm phán phòng thủ tên lửa và hạt nhân

(VTC News) -

Hôm 20/11, Bộ Quốc phòng Nga thông tin: "Một cuộc thảo luận chuyên sâu đã diễn ra, bao gồm phân tích chung về những yếu tố gây bất ổn có liên quan, gây ra rủi ro chiến lược đối với an ninh toàn cầu và khu vực cũng như trao đổi quan điểm về biện pháp giảm thiểu".

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh: "Các bên bày tỏ sự hài lòng chung về mức độ và chất lượng đối thoại, tương tác song phương trong những lĩnh vực này và tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa".

Tên lửa đạn đạo Iskander. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không công khai thêm thông tin chi tiết về cuộc thảo luận. Theo Reuters, cuộc hội đàm giữa Nga và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đều lo ngại về kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa Golden Dome của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tuyên bố ý định nối lại cuộc thử vũ khí hạt nhân sau hơn 30 năm gián đoạn.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn theo đuổi "phi hạt nhân hóa" với cả Nga và Trung Quốc nhưng Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ những nỗ lực của Washington nhằm đưa nước này vào cuộc đối thoại về vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng kho vũ khí hạt nhân nhưng lại tỏ ra ít quan tâm đến việc đàm phán với Nga và Mỹ, những nước hiện có kho vũ khí hạt nhân lớn hơn nhiều. Trong khi đó, Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ (New START) sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026.

Hiệp ước New START hiện giới hạn mỗi bên tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân triển khai trên các hệ thống phóng chiến lược (ICBM, SLBM và máy bay ném bom). Việc gia hạn hay không của hiệp ước có ý nghĩa then chốt đối với cơ chế giám sát và xác minh lẫn nhau giữa Washington và Moskva.

Hiện tại, ông Trump vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất của Moskva đối với việc gia hạn lệnh cấm thêm một năm để có thời gian đàm phán về việc thay thế, nhưng hiện tại các cuộc đàm phán vẫn chưa bắt đầu.