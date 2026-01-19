+
++
Podcast: Vì sao tháng Chạp có tên gọi tháng củ mật?
(VTC News) -
Vì sao trong dân gian, tháng Chạp lại được gọi là “tháng củ mật”, tên gọi này bắt nguồn từ đâu?
Cẩm Lai
Tin mới
21:05 19/01/2026
Podcast VTC News
18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu
20:57 19/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Xác định 8 đội bóng vào tứ kết giải U19 Quốc gia 2025/26
20:44 19/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Cháy trung tâm thương mại ở Pakistan: Ít nhất 14 người thiệt mạng
20:43 19/01/2026
Thời sự quốc tế
Bão Nokaen đổi hướng trong 24 giờ tới, ảnh hưởng ra sao tới đất liền Việt Nam?
20:29 19/01/2026
Thời tiết
BLV Trung Quốc: Gặp U23 Việt Nam như đấu với U23 Nhật Bản
19:49 19/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Từng thắng U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam không chủ quan
19:11 19/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Thượng tướng Phạm Thế Tùng: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng
19:07 19/01/2026
Đại hội Đảng XIV
Nhà khoa học phát triển chất tạo màu thân thiện với môi trường
18:52 19/01/2026
Sống xanh
Nga được mời tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza
18:51 19/01/2026
Thời sự quốc tế
Vietravel Airlines sắp đổi tên sau khi T&T Group thành cổ đông chiến lược
18:47 19/01/2026
Đầu Tư
Hiện trường vụ 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai
18:42 19/01/2026
Bản tin 113
Những mẫu SUV đáng mua trong tầm giá dưới 1,5 tỷ đồng
18:35 19/01/2026
Tư vấn
Kịch bản ít ai ngờ: Jerome Powell ở lại Fed dù hết nhiệm kỳ Chủ tịch?
18:32 19/01/2026
VTC NEWS TV
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận chiến lược phát triển bền vững của SeABank
18:27 19/01/2026
Tài chính
Vì sao U23 Việt Nam khiến U23 Trung Quốc dè chừng nhất tại U23 châu Á?
18:24 19/01/2026
VTC NEWS TV
Truy bắt 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai
18:15 19/01/2026
Bản tin 113
Tổng thống Trump: 'Tôi không còn nghĩa vụ chỉ nghĩ đến hòa bình nữa'
18:09 19/01/2026
Thế giới
Trả giá đắt vì tập thể thao theo phong trào, 'so kè' thành tích
17:56 19/01/2026
Khỏe đẹp
Bộ GD&ĐT công bố danh sách đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026
17:50 19/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Công bố đề, đáp án thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026
17:49 19/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày
17:48 19/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Khởi công khu công nghiệp sinh thái IDICO Vinh Quang - Giai đoạn 1
17:44 19/01/2026
Bất động sản
HLV Kim Sang-sik khen U23 Trung Quốc mạnh, chú ý riêng 1 cầu thủ
17:12 19/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, 11 học sinh ở Thái Nguyên bị khởi tố
17:09 19/01/2026
Bản tin 113
Ít ai biết: Ánh sáng được dùng trong hỗ trợ điều trị trầm cảm
17:06 19/01/2026
Tư vấn
Lập xuân 2026 là ngày nào Âm lịch?
16:50 19/01/2026
Chuyện bốn phương
HLV Trung Quốc thuộc lòng điểm mạnh của U23 Việt Nam
16:47 19/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Gold Coast Vũng Tàu: Từ chuẩn mực toàn cầu đến 'hiện tượng' truyền thông quốc tế
16:26 19/01/2026
Dự án
Thêm 2 đợt không khí lạnh, Nam Bộ tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm
16:01 19/01/2026
Thời tiết