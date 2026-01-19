Những mẫu SUV đáng mua trong tầm giá dưới 1,5 tỷ đồng

(VTC News) -

Video những xe SUV đáng chú ý trong tầm giá dưới 1,5 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe

Hyundai ra mắt Santa Fe thế hệ thứ 5 với thiết kế hoàn toàn mới, mang phong cách khối hộp hiện đại. Khác với những đường nét bo tròn mềm mại của thế hệ trước, mẫu SUV này sở hữu các góc cạnh mạnh mẽ, tạo nên vẻ nam tính hơn. Các phiên bản Calligraphy có giá bán dao động 1,31 - 1,36 tỷ đồng.

Santa Fe mới được trang bị đèn pha thông minh thích ứng, cùng với dải đèn định vị và đèn hậu đồng bộ theo kiểu chữ H cách điệu. Mặt ca-lăng và cản trước cũng được thiết kế theo phong cách chữ H, giúp tăng cường tính nhận diện thương hiệu.

Bên trong, không gian của Santa Fe mới rộng rãi và hiện đại với thiết kế tối giản. Các chi tiết bên trong được làm phẳng để tối ưu hóa không gian sử dụng, với nhiều nút bấm cảm ứng thay vì nút cơ học truyền thống. Khoang lái nổi bật với hai màn hình 12,3 inch nối liền và cần số tích hợp bằng cần gạt sau vô-lăng, tạo cảm giác sang trọng.

Hyundai ra mắt Santa Fe thế hệ thứ 5 mang phong cách khối hộp hiện đại.

Về động cơ, các phiên bản Santa Fe thường được trang bị máy xăng 2.5 Smartstream Theta III, đã được tinh chỉnh để đạt công suất 194 mã lực tại vòng tua máy 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút. Điểm mới là hộp số tự động 8 cấp thay cho loại 6 cấp trước đây.

Riêng bản Calligraphy Turbo được trang bị máy tăng áp 2.5, cho công suất 281 mã lực tại vòng tua máy 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại 1.700 - 4.000 vòng/phút, đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT), là phiên bản có công suất lớn nhất trong phân khúc.

Ngoài ra, Santa Fe mới còn được trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái ADAS, bao gồm các tính năng như cân bằng điện tử, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ khởi hành ngang/xuống dốc, cùng với cảnh báo và hỗ trợ tránh điểm mù khi lùi hoặc ra khỏi xe.

Kia Sorento

Kia Sorento, mẫu SUV 7 chỗ, gây ấn tượng mạnh mẽ khi ra mắt thế hệ thứ 4 vào năm 2020, sau 7 năm phân phối thế hệ thứ 2 mà không có sự xuất hiện của thế hệ thứ 3. Với thiết kế bề thế và thể thao, Sorento áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới mang tên Refined Boldness. Khoang cabin của xe được thiết kế hiện đại, chú trọng vào công nghệ và tính thẩm mỹ, với khái niệm "Functional Emotions" - mang lại xúc cảm qua từng tính năng.

Điểm đặc biệt của Kia Sorento là tùy chọn 6 chỗ ngồi với hàng ghế giữa kiểu thương gia. Xe có hai tùy chọn động cơ: xăng Smartstream 2.5L và diesel Smartstream 2.2L, với công suất từ 177 đến 198 mã lực và mô men xoắn từ 232 đến 440 Nm.

Đáng chú ý, phiên bản Facelift của Sorento còn cung cấp hai khối động cơ Hybrid và Plug-in Hybrid, với công suất lần lượt là 60 mã lực và 90 mã lực, cùng mô men xoắn 264 Nm và 304 Nm. Ngoài ra, xe còn trang bị động cơ xăng 1.6 Turbo với công suất 174 mã lực và mô men xoắn 265 Nm.

Kia Sorento nổi bật với tùy chọn 6 chỗ ngồi với hàng ghế giữa kiểu thương gia.

Về tính năng an toàn, Kia Sorento được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh chủ động, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng. Các phiên bản cao cấp như Hybrid Signature 1.6, Plug-in Hybrid Premium và Plug-in Hybrid Signature có giá bán dao động từ 1,32 tỷ đến 1,49 tỷ đồng.

Mazda CX-8

Mazda CX-8 phiên bản mới được cải tiến về thiết kế và trang bị, nổi bật giữa các đối thủ như Hyundai SantaFe và Kia Sorento. Với ngôn ngữ thiết kế KODO, lấy cảm hứng từ hình dáng chuyển động của loài báo Cheetah, CX-8 mang đến vẻ đẹp sang trọng và lịch lãm.

Phiên bản nâng cấp có sự thay đổi nhỏ ở ngoại thất, bao gồm đèn pha mới được thiết kế theo phong cách của mẫu CX-5 ra mắt giữa năm 2023, với dải đèn LED chạy ban ngày hình chữ L thanh mảnh. Đèn hậu cũng được thiết kế đồng bộ với đèn pha.

Nội thất của CX-8 gần như không thay đổi, chỉ bổ sung một số chi tiết nhỏ như tinh chỉnh đệm ghế và lò xo để cải thiện độ ổn định khi vào cua, cùng với việc thêm cổng USB-C và chế độ lái Off-road cho phiên bản dẫn động 4 bánh.

Mazda CX-8 mang đến vẻ đẹp sang trọng và lịch lãm.

Mazda CX-8 Premium AWD được trang bị động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L, sản sinh công suất 188 mã lực và mô men xoắn 252 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu AWD, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ.

Về tính năng an toàn, phiên bản thấp nhất của CX-8 có các tính năng trợ lái chủ động ADAS, bao gồm đèn pha mở rộng theo góc đánh lái, cảnh báo phương tiện khi lùi và cảnh báo điểm mù. Trong khi đó, các phiên bản giữa và cao cấp được trang bị đầy đủ các tính năng trong gói ADAS như giữ làn chủ động, phanh chủ động và ga hành trình thích ứng.

Phiên bản cao cấp nhất của Mazda CX-8, 2.5 Signature AWD, có giá bán 1,14 tỷ đồng.