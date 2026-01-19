HLV Trung Quốc thuộc lòng điểm mạnh của U23 Việt Nam

(VTC News) -

"Chúng tôi hiểu rõ về U23 Việt Nam", huấn luyện viên Antonio Puche của U23 Trung Quốc phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có không ít dữ liệu để phân tích về đối thủ khi 2 đội từng thi đấu giao hữu với nhau 3 lần trong vòng 2 năm qua.

Huấn luyện viên trưởng của U23 Trung Quốc nói thêm: "Chúng tôi đấu với họ 2-3 trận rồi. U23 Việt Nam là đội bóng có tính tổ chức rất cao. Khi họ chơi phòng ngự thì rất khó để đối thủ tấn công được. U23 Việt Nam cũng chuyển trạng thái sang tấn công rất tốt. Chúng tôi biết điều đó. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Các cầu thủ hiểu rõ như vậy".

Huấn luyện viên Antonio Puche của U23 Trung Quốc

Trước đó, ngay khi kết thúc trận đấu với U23 Uzbekistan ở vòng tứ kết, huấn luyện viên Antonio Puche cũng có những nhận định rất tự tin dù chưa nghiên cứu các trận đấu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với U23 Trung Quốc 3 lần đều trên sân khách. Cả 3 trận đấu đều diễn ra với sự cân bằng. U23 Việt Nam giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và thất bại 1 lần.

Dù vậy, trong cả 3 lần chạm trán U23 Trung Quốc, huấn luyện viên Kim Sang-sik đều không trực tiếp chỉ đạo U23 Việt Nam thi đấu. So với những trận giao hữu kể trên, cả 2 đội tuyển đều có nhiều thay đổi về lực lượng.

U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc tạo nên cột mốc lịch sử khi giành quyền vào bán kết. Đội bóng này chỉ ghi được một bàn thắng nhưng điều quan trọng nhất là họ chưa thủng lưới lần nào.

"Đối với tôi, được ngồi ở đây thêm lần nữa luôn là điều đặc biệt. Được thi đấu từng trận một là điều rất tuyệt vời. Vào đến bán kết rồi, đối với chúng tôi là một giấc mơ lớn. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức để vào chung kết", huấn luyện viên Antonio Puche nói thêm.