Lào Cai: Khởi tố 4 người trong vụ lan can hai bên sông Hồng gãy đổ sau bão Yagi

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố đối với 4 người liên quan đến vụ việc hệ thống lan can hai bên bờ sông Hồng bị gãy đổ sau bão Yagi năm 2024.

Ba trong số này bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Phạm Khắc Phương (SN 1966, nguyên Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Lào Cai), Vũ Tuấn Anh (SN 1991, cán bộ Ban Quản lý dự án khu vực Lào Cai - Cốc San) và Cao Kim Cương (SN 1980, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hùng Mạnh).

Một người khác, Nguyễn Thu Hà (SN 1993, cán bộ UBND phường Cam Đường) bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của Vũ Tuấn Anh. (Ảnh: CACC)

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Khắc Phương, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thu Hà và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Kim Cương.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Nhóm người liên quan vụ lan can hai bên bờ sông Hồng gãy đổ sau bão Yagi. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ thống lan can đá thuộc dự án cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Hồng tại địa bàn phường Cốc Lếu và Kim Tân (TP Lào Cai trước sáp nhập) được thi công sai thiết kế, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vi phạm quy định về xây dựng.

Vụ án đang được điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 10/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đỗ Mạnh Đăng (SN 1986, cựu Trưởng phòng Quản lý đê điều thuộc Chi Cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên) về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên còn có Luyện Phúc Hưng (SN 1991, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Phúc Hưng).

Kết quả điều tra xác định, năm 2024, trong quá trình triển khai công trình Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hoà, đê tả sông Luộc xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên, Đăng đã thông đồng với Hưng hợp thức hóa hợp đồng tư vấn quản lý giữa Chi Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên với Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Phúc Hưng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 3,5 tỷ đồng.