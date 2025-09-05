Truy tố cựu Chủ tịch huyện cùng loạt cán bộ liên quan dự án sân bay Long Thành

(VTC News) -

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 24 bị can liên quan đến sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành. Quá trình thực hiện đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 23,5 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành (cũ), tỉnh Đồng Nai, bị cáo buộc chỉ đạo phê duyệt sai hồ sơ bồi thường dù có cảnh báo, gây thiệt hại ngân sách.

Trong số này, 22 bị can bị cáo buộc phạm tội “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, bao gồm cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành - Lê Văn Tiếp (nay là xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cùng nhiều cán bộ lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Long Thành (cũ), UBND xã Bình Sơn (cũ), Phòng Tài nguyên và Môi trường và một số đơn vị khác.

Bị can Vũ Đức Công (cán bộ địa chính xã Bình Sơn cũ) và bị can Nguyễn Thanh Văn (Trưởng ấp Suối Trầu 3, thành viên hội đồng bồi thường) còn bị truy tố về tội “nhận hối lộ”.

Hai người này bị cáo buộc đã nhận 100 triệu đồng từ ông Nguyễn Hải Lăng để xác nhận sai thời điểm tạo lập tài sản trên đất, nhằm hợp thức hóa hồ sơ đền bù. Riêng ông Lăng bị truy tố về hành vi đưa hối lộ.

Một trong những sai phạm được nêu là trường hợp hộ ông Trần Văn Tuất (ấp Suối Trầu 2, xã Bình Sơn). Hồ sơ đền bù khống do ông Nguyễn Hải Lăng đại diện lập đã được nhiều cấp thẩm định, phê duyệt, gây thiệt hại gần 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra, tại ấp Suối Trầu 3, ông Lăng cũng đứng tên một hồ sơ khác, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng phát hiện sai phạm trong việc chi tiền hỗ trợ nghề và tìm việc làm cho 3 hộ dân. Dù những hộ này đã có công việc ổn định và không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hội đồng bồi thường vẫn phê duyệt hỗ trợ sai quy định, khiến ngân sách thất thoát hơn 14 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, với cương vị Chủ tịch UBND huyện Long Thành và Chủ tịch Hội đồng bồi thường, ông Lê Văn Tiếp là người chỉ đạo toàn diện, ký phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dù Phòng Quản lý đô thị nhiều lần cảnh báo việc UBND xã Bình Sơn điều chỉnh thời điểm tạo lập tài sản là không có căn cứ, ông Tiếp vẫn chỉ đạo ký xác nhận theo hồ sơ sai lệch.

Trong các cuộc họp, ông Tiếp không trực tiếp kiểm tra hồ sơ mà chủ yếu dựa vào đề xuất của cấp dưới, dẫn đến việc không phát hiện sai phạm và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 23,5 tỷ đồng.

Vụ án đã được VKSND tỉnh Đồng Nai hoàn tất cáo trạng, truy tố các bị can. Hồ sơ vụ việc sẽ tiếp tục được cơ quan tố tụng thụ lý và đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.