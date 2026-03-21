Loạt dự án chống ngập 5.600 tỷ đồng ở Hà Nội thi công rầm rộ trước mùa mưa 2026

Hà Nội đang đồng loạt triển khai 10 dự án chống ngập khẩn cấp với tổng mức đầu tư khoảng 5.579 tỷ đồng, nhằm tăng cường năng lực tiêu thoát nước trên toàn địa bàn. Các công trình được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành những hạng mục chính trước mùa mưa bão năm 2026, nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước cho các khu vực thường xuyên ngập úng.
Dự án đầu tiên là xây dựng hồ điều hòa Phú Đô tại khu vực Từ Liêm với tổng vốn khoảng 800 tỷ đồng. Công trình có quy mô lớn, diện tích mặt nước khoảng 31,5 ha, tổng diện tích ô đất hơn 33 ha.
Bên cạnh chức năng điều hòa nước, dự án còn bao gồm trạm bơm với các tổ máy công suất lớn, kết nối hệ thống tiêu thoát hiện hữu nhằm nâng cao khả năng thoát nước cho khu vực phía Tây thành phố. Theo kế hoạch, các hạng mục chính của dự án phải hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.
Tiếp đó là dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ, tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng.
Hồ có diện tích khoảng 12 ha, đi kèm tuyến kè dài gần 2 km và hệ thống cống điều tiết. Công trình được thiết kế để điều hòa dòng chảy giữa các khu vực, hỗ trợ trạm bơm Đồng Bông trong việc tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn.
Dự án thứ ba là cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, với tổng mức đầu tư khoảng 869 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.
Tuyến kênh dài hàng km được cải tạo, kết hợp xây dựng cống hộp kích thước lớn dọc các tuyến đường, kết nối với sông Tô Lịch.
Ngoài ra, trạm bơm Thụy Phương cũng được nâng cấp để tăng khả năng tiêu nước, đồng thời bổ sung các công trình điều tiết nhằm kiểm soát dòng chảy và hạn chế nước thải xâm nhập hệ thống.
Dự án tiếp theo là cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu, kết nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở, tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.
Công trình bao gồm xây dựng hơn 5 km bờ kè bê tông và các tuyến cống kết nối với hồ Linh Đàm, góp phần điều tiết nước giữa các khu vực và giảm tải cho hệ thống thoát nước nội đô.
Ở nhóm công trình quy mô vừa, dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị như Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Ngoại giao đoàn, Ciputra cùng các khu vực Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm có tổng mức đầu tư khoảng 262 tỷ đồng.
Tại đây, nhiều tuyến cống cũ được thay thế bằng cống hộp kích thước lớn, giúp tăng khả năng tiêu thoát nước và giảm tình trạng ngập úng cục bộ. Một số hạng mục chính của dự án được yêu cầu hoàn thành trước cuối tháng 4.
Ở cửa ngõ phía Tây, dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 có tổng mức đầu tư khoảng 858 tỷ đồng đang được triển khai nhằm hoàn thiện hệ thống hồ theo quy hoạch và phát huy hiệu quả của trạm bơm Yên Nghĩa. Hồ có diện tích khoảng 20 ha, đi kèm hệ thống kè và cống điều tiết kết nối với kênh La Khê.
Cùng khu vực này, hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng cũng đang được thi công. Dự án hiện đã hoàn thành một phần khối lượng, trong đó các hạng mục phục vụ tiêu thoát nước được đặt mục tiêu hoàn thành trước cuối tháng 4, phần còn lại hoàn thiện trong tháng 5.
Dự án thứ tám tập trung vào việc nâng công suất các trạm bơm hiện có và lắp đặt thêm các trạm bơm dã chiến dọc đại lộ Thăng Long, với tổng mức đầu tư khoảng 163 tỷ đồng.
Đồng thời, một số tuyến cống, rãnh thoát nước cũng được cải tạo, xây dựng mới nhằm giải quyết tình trạng ngập tại khu vực này.
Tiếp đó là dự án xây dựng, lắp đặt bổ sung hệ thống trạm bơm, bể điều tiết và đường ống thoát nước tại lưu vực Tô Lịch - Tả Nhuệ, tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ đồng. Công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới tiêu thoát nước liên vùng, giảm áp lực cho các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng.
Với loạt dự án chống ngập triển khai cùng lúc, nhiều khu vực ở Hà Nội trở thành những “đại công trường” thi công liên tục. Tiến độ các hạng mục đang được đẩy nhanh, nhằm kịp hoàn thành trước mùa mưa 2026 và từng bước giảm tình trạng ngập úng kéo dài trong nhiều năm qua.