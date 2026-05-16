4 cây cầu vượt sông Hồng đồng loạt thi công, sắp lộ diện mạo

(VTC News) -

Video: 4 cây cầu vượt sông Hồng đồng loạt thi công, diện mạo dần hiện rõ.

Dự án cầu Tứ Liên là công trình giao thông trọng điểm bắc qua sông Hồng và sông Đuống, được quy hoạch nằm giữa cầu Nhật Tân và cầu Long Biên, kết nối khu vực Tây Hồ với Đông Anh. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 20.000 tỷ đồng.

Dự án cầu Tứ Liên cùng tuyến đường dẫn hai đầu cầu thuộc nhóm công trình trọng điểm cấp A, có điểm đầu kết nối đường Nghi Tàm thuộc phường Tây Hồ và điểm cuối giao với tuyến Trường Sa tại xã Đông Anh. Sau khoảng 7 tháng triển khai, nhiều hạng mục đầu tiên của dự án dần lộ diện.

Điểm nhấn của công trình là cầu dây văng rộng 43 m, sở hữu nhịp chính dài 500 m cùng tháp cầu cao 185 m. Hai tuyến đường dẫn ở hai đầu cầu cũng được đầu tư quy mô lớn, trong đó đoạn phía Nghi Tàm rộng 48 m, phía Đông Anh rộng 60 m, kết hợp đồng bộ các nút giao, hầm chui và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Nhiều hạng mục trọng điểm như cọc khoan nhồi trụ chính, hầm chui và nút giao Nghi Tàm hiện được triển khai đồng loạt nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án. Theo kế hoạch, công trình đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2027, với điều kiện công tác bàn giao mặt bằng tại các địa phương diễn ra đúng thời hạn.

Song song với quá trình thi công, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực ngõ 310 Nghi Tàm cũng đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ.

Hàng loạt nhà dân cùng các công trình trong phạm vi dự án đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng thi công. Tại phường Hồng Hà, tổng diện tích đất thu hồi gần 294.000 m² với 732 thửa đất bị ảnh hưởng, gồm đất ở, đất nông nghiệp, khu bãi bồi ven sông và phần diện tích do các tổ chức quản lý.

Song song với cầu Tứ Liên, dự án cầu Trần Hưng Đạo cũng là 1 trong 4 công trình vượt sông Hồng được đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2027, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Hà Nội.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 4,18 km, điểm đầu kết nối khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông thuộc phường Hoàn Kiếm và điểm cuối nối với phố Nguyễn Sơn, phường Long Biên. Dự án có tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng vừa góp phần giảm ùn tắc giao thông, vừa tạo thêm dấu ấn kiến trúc cho Thủ đô.

Theo thông tin từ chủ đầu tư dự án, hạng mục cọc khoan nhồi của cầu chính hiện đã hoàn thành khoảng 89% khối lượng thi công, còn phần bệ và thân trụ đạt trên 37%. Tiến độ này được đánh giá khả quan khi dự án triển khai trong điều kiện địa chất, thủy văn phức tạp trên sông Hồng.

Cùng với công tác thi công khẩn trương, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực đường dẫn lên cầu Trần Hưng Đạo theo hướng từ trung tâm thành phố cũng đang được triển khai gấp rút.

Nhiều máy móc, thiết bị được huy động hoạt động xuyên ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại khu vực phố Vạn Kiếp và Bạch Đằng.

Dự án thành phần 2 gồm cầu Thượng Cát và tuyến đường dẫn hai đầu cầu được UBND TP Hà Nội khởi công ngày 8/10/2025. Công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027.

Cầu Thượng Cát được xây dựng theo phương án cầu dây văng, có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,2 km. Riêng phần cầu chính dài khoảng 3,9 km, trong đó đoạn vượt sông Hồng dài 780 m với 3 nhịp chính quy mô lớn.

Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè, các công nhân vẫn duy trì thi công liên tục nhằm tăng tốc tiến độ, hạn chế nguy cơ gián đoạn khi mùa mưa đến.

Trong điều kiện thời tiết đầu hè thay đổi thất thường, các tổ đội công nhân vẫn duy trì làm việc liên tục theo ca để đảm bảo tiến độ. Đại diện nhà thầu cho biết, việc tăng cường thi công xuyên dịp lễ nhằm tận dụng “thời điểm vàng”, hạn chế ảnh hưởng khi bước vào mùa mưa.

Dự án cầu Ngọc Hồi cùng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5 km, thuộc quy hoạch tuyến Vành đai 3,5 của Hà Nội. Công trình kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với tỉnh Hưng Yên, có tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng.

Theo quy hoạch được phê duyệt, điểm đầu tuyến cầu Ngọc Hồi kết nối với đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nằm cách tuyến cao tốc khoảng 360 m về phía đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội. Điểm cuối dự án tại Km7+500, đấu nối với tuyến Vành đai 3,5 và cách đê Tả Hồng khoảng 700 m theo hướng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc xã Văn Giang, Hưng Yên.

Đoạn cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m và rộng 33m, gồm 6 làn xe cơ giới cùng làn hỗn hợp, lề đi bộ, đang được thành phố tập trung triển khai.

Theo ghi nhận, các tổ đội thi công của nhà thầu đang khẩn trương triển khai nhiều hạng mục dưới lòng sông như khoan cọc, xây dựng mố trụ cầu nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giao thông liên vùng, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác đúng dịp diễn ra APEC 2027.