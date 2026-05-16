4 cây cầu vượt sông Hồng đồng loạt thi công, sắp lộ diện mạo
Hà Nội đẩy nhanh 4 dự án cầu vượt sông Hồng gồm: Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Ngọc Hồi với tổng vốn hơn 55.000 tỷ đồng, tăng kết nối hai bờ.
Song song với quá trình thi công, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực ngõ 310 Nghi Tàm cũng đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ.
Hàng loạt nhà dân cùng các công trình trong phạm vi dự án đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng thi công. Tại phường Hồng Hà, tổng diện tích đất thu hồi gần 294.000 m² với 732 thửa đất bị ảnh hưởng, gồm đất ở, đất nông nghiệp, khu bãi bồi ven sông và phần diện tích do các tổ chức quản lý.
Theo thông tin từ chủ đầu tư dự án, hạng mục cọc khoan nhồi của cầu chính hiện đã hoàn thành khoảng 89% khối lượng thi công, còn phần bệ và thân trụ đạt trên 37%. Tiến độ này được đánh giá khả quan khi dự án triển khai trong điều kiện địa chất, thủy văn phức tạp trên sông Hồng.
Nhiều máy móc, thiết bị được huy động hoạt động xuyên ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại khu vực phố Vạn Kiếp và Bạch Đằng.
Cầu Thượng Cát được xây dựng theo phương án cầu dây văng, có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,2 km. Riêng phần cầu chính dài khoảng 3,9 km, trong đó đoạn vượt sông Hồng dài 780 m với 3 nhịp chính quy mô lớn.
Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè, các công nhân vẫn duy trì thi công liên tục nhằm tăng tốc tiến độ, hạn chế nguy cơ gián đoạn khi mùa mưa đến.