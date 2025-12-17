Hiện trạng cầu Tứ Liên vượt sông Hồng sau 7 tháng thi công

Cầu Tứ Liên là cây cầu dây văng thứ hai vượt sông Hồng của Hà Nội, sau cầu Nhật Tân, được xây dựng với kỳ vọng trở thành công trình giao thông - kiến trúc mang tính biểu tượng mới của Thủ đô.
Cầu nằm giữa cầu Nhật Tân và cầu Long Biên, kết nối khu vực Tây Hồ với Đông Anh, giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông xuyên sông Hồng theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Dự án cầu Tứ Liên và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu thuộc nhóm dự án A, chính thức khởi công ngày 19/5/2025 với tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng. Công trình được thiết kế theo dạng cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính lớn, trụ tháp cao, sơ đồ dây đan chéo tạo điểm nhấn kiến trúc.
Cầu Tứ Liên và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 11,5 km. Trong đó cầu Tứ Liên có chiều dài 2,9 km, cầu chính dài 1 km, quy mô mặt cắt ngang bảo đảm 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và 2 làn đi bộ...
Hơn 7 tháng kể từ ngày khởi công, dự án cầu Tứ Liên vượt sông Hồng đang bước sang giai đoạn hình thành những hạng mục đầu tiên. Ghi nhận của PV tại công trường những ngày giữa tháng 12 cho thấy, máy móc và thiết bị thi công được huy động tại nhiều vị trí.
Một số khu vực đã hoàn thành công tác san nền, khoan khảo sát địa chất và dựng lán trại phục vụ thi công.
Trên tuyến cầu chính, các nhà thầu đang tập trung vào các hạng mục nền móng, đặc biệt là thi công cọc khoan nhồi cho trụ cầu sát bờ sông Hồng.
Theo kế hoạch, dự án cầu Tứ Liên được thi công trong thời gian 30 tháng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Trong giai đoạn tới, công trình tiếp tục triển khai các hạng mục bệ trụ, trụ tháp và kết cấu chính của cầu, song tiến độ phụ thuộc lớn vào việc tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng để bảo đảm các mốc thi công đề ra.
Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên không chỉ góp phần giảm tải cho các cây cầu hiện hữu như Nhật Tân và Long Biên, mà còn mở ra trục kết nối mới giữa khu vực trung tâm với phía Bắc sông Hồng.
Với thiết kế hiện đại và quy mô lớn, công trình được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - đô thị hai bên bờ sông, đồng thời trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần định hình diện mạo giao thông của Hà Nội trong tương lai.