Đại biểu mang vỏ thuốc bảo vệ thực vật đến hội trường chất vấn rau phun thuốc

(VTC News) -

Sáng 15/7, trước khi bước vào phiên chất vấn, HĐND TP Hà Nội trình chiếu phóng sự phản ánh tình hình vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn thời gian qua.

Tiếp đó, HĐND TP Hà Nội tái chất vấn việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, gắn với bữa ăn bán trú cho học sinh. Đại biểu Nguyễn Văn Thường (tổ đại biểu số 12) cầm theo vỏ thuốc bảo vệ thực vật đến hội trường, chất vấn về tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, không bảo đảm thời gian cách ly.

"Trên tay tôi là vỏ bao các loại thuốc bảo vệ thực vật mà người dân sau khi sử dụng đã để lại tại hiện trường. Đây là hình ảnh khiến tôi rất trăn trở", ông Trường nêu vấn đề.

Đại biểu Nguyễn Văn Thường cầm theo vỏ thuốc bảo vệ thực vật chất vấn tại hội trường.

Đại biểu Nguyễn Văn Thường cho biết, thực tế hiện nay, tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm xảy ra trong các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Điều này cho thấy công tác quản lý, giám sát tại cơ sở vẫn còn nhiều lỗ hổng.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp xử lý trong thời gian tới. Tình trạng này khi nào thì có thể chấm dứt được và bao giờ người dân không còn nỗi lo về thuốc bảo vệ thực vật?

Đại biểu nhắc lại nội dung chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2025 về tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng quy định trên địa bàn phường Phúc Lợi. Mặc dù vấn đề đã được chỉ rõ và yêu cầu khắc phục, song sau hơn một năm, vi phạm vẫn tiếp diễn.

Đại biểu đề nghị Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi cho biết, sau phiên chất vấn năm 2025, phường đã ban hành bao nhiêu văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện ra sao, tổ chức kiểm tra bao nhiêu cơ sở sản xuất và đã phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm thế nào.

Đại biểu cũng đặt câu hỏi vì sao những tồn tại đã được cảnh báo từ kỳ họp năm 2025 vẫn không được khắc phục dứt điểm, trách nhiệm của chính quyền địa phương đến đâu và khi nào tình trạng này sẽ chấm dứt.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi trả lời chất vấn.

Trả lời chất vấn, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi cho biết, địa phương tiếp thu ý kiến của đại biểu và nhận thấy trách nhiệm của phường trong công tác quản lý địa bàn.

Theo bà Hằng, trên địa bàn phường hiện chỉ còn một phần nhỏ diện tích đất nông nghiệp với khoảng 30 hộ nông nghiệp trồng rau trên đất nông nghiệp của gia đình, mang tính chất "tự sản, tự tiêu". Phường không có vùng sản xuất rau tập trung quy mô lớn.

Từ năm 2025 đến hết 6 tháng đầu năm 2026, phường đã ban hành 10 thông báo, thực hiện 12 bài tuyên truyền, 9 văn bản hướng dẫn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.

Đối với khoảng 30 hộ dân đang sản xuất nông nghiệp, phường đã tổ chức gặp gỡ, hướng dẫn trực tiếp về quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; phổ biến danh mục các loại thuốc được phép sử dụng và yêu cầu người dân không sử dụng các loại thuốc ngoài danh mục.

Tuy nhiên, trước những phản ánh và hình ảnh được đại biểu nêu tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi cho biết địa phương nghiêm túc tiếp thu và xác định đây là vấn đề cần tập trung xử lý trong thời gian tới. Phường sẽ tăng cường kiểm tra, quản lý, đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế tình trạng tái diễn.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, Sở thường xuyên phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh và nguồn cung cấp.

Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra và phóng sự tại phiên chất vấn, vẫn còn những tồn tại trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành đã tổ chức gần 300 hội nghị tuyên truyền, vận động và phối hợp kiểm tra, giám sát, song, công tác nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Về giải pháp lâu dài, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện các vùng sản xuất an toàn và cơ sở đủ điều kiện đã được cấp mã số vùng trồng, nhưng mới áp dụng đối với các vùng có diện tích lớn.

Thời gian tới, thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ đến từng vùng sản xuất nhỏ lẻ, gắn với mã QR; người dân phải cập nhật quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ truy xuất nguồn gốc và công tác quản lý. Hà Nội phấn đấu hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung trong năm 2027.