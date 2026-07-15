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Cổ phiếu SpaceX lao dốc, gia tài Elon Musk 'bốc hơi' 407 tỷ USD
(VTC News) -
Giá cổ phiếu SpaceX giảm hơn 35% sau IPO đã khiến tài sản Elon Musk "bốc hơi" hơn 407 tỷ USD, giới đầu tư chia rẽ quan điểm về triển vọng của doanh nghiệp này.
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